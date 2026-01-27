Le journaliste Judicaël Gbaguidi est décédé ce mardi 27 janvier 2026, des suites d’une longue maladie.

Deuil dans le monde des médias. Le journaliste Judicaël Gbaguidi n’est plus. Il est passé de vie à trépas ce mardi 27 janvier. L’homme des médias souffrait depuis des mois de l’insuffisance rénale. Sur ses réseaux sociaux, il a plusieurs fois sollicité les aides pour faire face au traitement coûteux de cette maladie. Judicaël Gbaguidi ne cessait de donner de ses nouvelles via des publications sur sa page Facebook.

A.A.A

