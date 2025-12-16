mardi, 16 décembre 2025 -

554 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :     ELITE INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T poste disponible sur le BENIN . Et un HYDROGRAPHE Contact +229 0197339898 : ELITE INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T (…)     Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :    

Carnet noir

Le journaliste Biby Daouda inhumé ce mardi




L’animateur et journaliste Biby Daouda à la retraite à l’ex ORTB sera inhumé ce mardi 16 décembre 2025.

Décédé lundi 15 décembre dernier, l’animateur et journaliste Biby Daouda sera conduit à sa dernière demeure ce mardi. Le défunt a fait son entrée à l’ORTB (aujourd’hui SRTB) en 1982. Il est bien connu pour avoir animé l’émission ‘’Oriré’’ à l’ORTB. Biby Daouda est également réalisateur et producteur. Il est à la tête de Salah production.

A.A.A

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

16 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




La journaliste Angela Kpeidja interpellée


16 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La journaliste Angela Kpeidja a été interpellée par les forces de (…)
Lire la suite

30 militaires et un civil déposé en prison


16 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Trente et un (31) personnes, dont un civil ont été déposées en prison (…)
Lire la suite

La Police interpelle 82 personnes pour diverses infractions


16 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Les éléments de la police républicaine ont procédé à plusieurs (…)
Lire la suite

Décès du promoteur de l’université privée Houdégbé


15 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le Professeur et ancien député Octave Cossi Houdégbé a rendu l’âme (…)
Lire la suite

Ladji renaît grâce au PAPC


15 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La mise en œuvre du Programme d’Assainissement Pluvial de Cotonou (…)
Lire la suite

Le colisage du matériel électoral en cours à Akpakpa


15 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La Commission Électorale Nationale Autonome (CENA) a entamé, lundi 8 (…)
Lire la suite

Chabi Yayi placé en garde à vue


15 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Interpellé dans la nuit du samedi au dimanche 14 décembre 2025, Chabi (…)
Lire la suite

Un nouveau régisseur nommé à la prison civile d’Abomey-Calavi


14 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
A la prison civile d’Abomey-Calavi, un nouveau régisseur est nommé (…)
Lire la suite

Savalou dit « non au chaos » et « oui à la stabilité »


14 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Ce samedi 13 décembre 2025, les populations de Savalou, dans le (…)
Lire la suite

Le Borgou fait une marche citoyenne pour défendre la paix et la République


12 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les populations du département du Borgou ont exprimé ce vendredi 12 (…)
Lire la suite

Le Bénin et le Nigéria affichent leur unité après la mutinerie manquée


12 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
En marge des travaux de la 95e session ordinaire du Conseil des (…)
Lire la suite

Une première édition couronnée de succès pour le Cotonou Comedy Festival


12 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Du 1er au 6 décembre 2025, Cotonou a accueilli la première édition du (…)
Lire la suite

Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou


11 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou

Lire la suite

Plus de 1200 artisans en formation grâce au projet ARCH


11 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Les formations annoncées en novembre 2025 dans le cadre du programme (…)
Lire la suite

Job Emploi : Recherche d’un grutier et d’un hydrographe


11 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T .poste (…)
Lire la suite

L’Ordre des avocats du Bénin condamne le putsch


10 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Barreau du Bénin a dit condamner toute « tentative de remise en (…)
Lire la suite

100 à 200 mutins à la manœuvre du coup d’Etat déjoué


10 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le nombre de mutins ayant orchestré le coup de force du dimanche 07 (…)
Lire la suite

La phase sportive du concours Police démarre ce vendredi 12 décembre


10 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La phase sportive du concours de recrutement de 715 élèves agents de (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires