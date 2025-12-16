Le journaliste Biby Daouda inhumé ce mardi

L’animateur et journaliste Biby Daouda à la retraite à l’ex ORTB sera inhumé ce mardi 16 décembre 2025.

Décédé lundi 15 décembre dernier, l’animateur et journaliste Biby Daouda sera conduit à sa dernière demeure ce mardi. Le défunt a fait son entrée à l’ORTB (aujourd’hui SRTB) en 1982. Il est bien connu pour avoir animé l’émission ‘’Oriré’’ à l’ORTB. Biby Daouda est également réalisateur et producteur. Il est à la tête de Salah production.

