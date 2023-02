Le journaliste André Dossa nommé DSIC du parlement

André Dossa, journaliste et rédacteur en chef de la télévision privée Canal3 a été nommé Directeur des Services de l’Information et de la Communication (DSIC) de l’Assemblée nationale, 9è législature.

Quatre services de la Direction des Services de l’Information et de la Communication (DSIC) de l’Assemblée nationale sont désormais sous la responsabilité du journaliste André Dossa. Il s’agit du Service de la Radio Hémicycle ; du Service de la Télévision Hémicycle, du Service Technique et le Service de la presse écrite, développement et coopération.

Le rédacteur en chef de la télévision privée Canal3 a été nommé Directeur des Services de l’Information et de la Communication (DSIC) du parlement par le président de l’Assemblée nationale, Louis Gbèhounou Vlavonou.

André Dossa remplace Firmin Gangbé au poste de DSIC du parlement.

M. M.

27 février 2023 par ,