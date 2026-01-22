Le jeûne de Ramadan annoncé pour le 18 février prochain

Cette année 2026, le Ramadan pourrait démarrer le mardi 17 février, avec un premier jour de jeûne, le lendemain 18 février. Ces prévisions qui restent toutefois conditionnées à l’observation du croissant lunaire, seront confirmées lors de la « Nuit du doute ».

Le jeûne de Ramadan en 2026 couvre la période du 18 février au 19 mars, avec la célébration de l’Aïd al-Fitr, annoncée pour le vendredi 20 mars ou jeudi 19 mars. Cette variabilité s’explique par le calendrier hégirien, basé sur les cycles lunaires, plus court que le calendrier solaire.

La confirmation officielle interviendra lors de la « Nuit du doute », organisée par une commission religieuse.

Le Ramadan, l’un des cinq piliers de l’islam, est un moment de privation, de spiritualité, de discipline et de réflexion au cours duquel les fidèles intensifient la prière, la lecture du Coran et les actes de solidarité et d’attention envers les personnes démunies.

Le jeûne quotidien est rompu chaque soir lors de l’iftar, un moment central de partage familial et communautaire.

