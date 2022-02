Le jeune Amidou Baraka honoré par le préfet Mama Cissé

Le préfet du département du Borgou Djibril Mama Cissé a honoré le jeune agriculteur Amidou Baraka du village de Sèkèrè, commune de Sinendé ayant retrouvé et rendu 14.000.000 FCFA au propriétaire.

En reconnaissance à son acte, le préfet du Borgou a reçu Amidou Baraka. Il s’agit du jeune agriculteur qui a ramassé et rendu 14 millions FCFA à son propriétaire.

Le préfet a décerné une attestation de reconnaissance à Amidou Baraka pour son intégrité. Djibril Mama Cissé lui a aussi offert une enveloppe financière. Pour lui, ce jeune agriculteur est un modèle à suivre.

Marié et père de 5 enfants, Amidou Baraka a retrouvé un sac de voyage contenant des vêtements et une somme de 14.000.000 FCFA du retour du champ, vendredi 11 février. Après avoir entendu une annonce de perte, il s’est rendu chez le chef du village. Le propriétaire est membre d’un groupe d’étrangers venus acheter du soja dans la localité. L’agriculteur a refusé la récompense de 100.000 FCFA. Sur insistance du propriétaire, il a accepté la somme de 50.000 FCFA.

