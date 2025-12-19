Le jeudi 25 décembre férié pour la fête de Noël

L’appel de la SGDS pour la paix et l’unité
Fête légale au Bénin
19 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso,
Ignace B. Fanou
La journée du jeudi 25 décembre 2025, Jour de Noël, est fériée, chômée et payée sur toute l’étendue du territoire national. Au nom du Gouvernement, la Ministre du Travail (…)
Immigration
19 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso,
Ignace B. Fanou
Les Etats-Unis suspendent le programme d’obtention de visa par loterie (Visa Lottery). L’annonce a été faite, ce jeudi 18 décembre 2025, par la secrétaire américaine à la (…)
19 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le plus grand événement footballistique d’Afrique approche à grands pas : le 21 décembre, au Maroc, débutera la 35ᵉ édition de la Coupe d’Afrique des Nations. Depuis (…)
Transport terrestre
19 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou,
Ignace B. Fanou
La salle Fleuve jaune du ministère des Affaires étrangères a servi de cadre ce jeudi 18 décembre 2025, au lancement de nouveaux véhicules pour l’examen de Permis de (…)
CRIET
19 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le secrétaire aux relations extérieures du parti ‘’Les Démocrates’’, Chabi Yayi est attendu à la Brigade économique et financière , le vendredi 26 décembre 2025. Ceci (…)
Justice
19 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le président du parti Restaurer l’espoir, Candide Azannaï, est attendu ce vendredi 19 décembre 2025, à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. (…)
Carnet noir
19 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
L’ancien ministre béninois du Commerce et ancien Haut Commissaire à la Solidarité Nationale, Gatien Houngbédji est passé de vie à trépas, jeudi 18 décembre 2025 en France. (…)
