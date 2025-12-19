L’appel de la SGDS pour la paix et l’unité

Fête légale au Bénin Le jeudi 25 décembre férié pour la fête de Noël

19 décembre 2025 par ,

La journée du jeudi 25 décembre 2025, Jour de Noël, est fériée, chômée et payée sur toute l’étendue du territoire national. Au nom du Gouvernement, la Ministre du Travail (…)

Immigration Les Etats-Unis suspendent le programme Loto Visa

19 décembre 2025 par ,

Les Etats-Unis suspendent le programme d’obtention de visa par loterie (Visa Lottery). L’annonce a été faite, ce jeudi 18 décembre 2025, par la secrétaire américaine à la (…)

CAN : Héritage, légendes et enjeux de la prochaine édition

19 décembre 2025 par

Le plus grand événement footballistique d’Afrique approche à grands pas : le 21 décembre, au Maroc, débutera la 35ᵉ édition de la Coupe d’Afrique des Nations. Depuis (…)

Transport terrestre L’ANaTT modernise l’examen de Permis de conduire avec des véhicules neufs

19 décembre 2025 par ,

La salle Fleuve jaune du ministère des Affaires étrangères a servi de cadre ce jeudi 18 décembre 2025, au lancement de nouveaux véhicules pour l’examen de Permis de (…)

CRIET Chabi Yayi attendu à la BEF le 26 décembre

19 décembre 2025 par

Le secrétaire aux relations extérieures du parti ‘’Les Démocrates’’, Chabi Yayi est attendu à la Brigade économique et financière , le vendredi 26 décembre 2025. Ceci (…)

Justice Candide Azannaï attendu à la CRIET

19 décembre 2025 par

Le président du parti Restaurer l’espoir, Candide Azannaï, est attendu ce vendredi 19 décembre 2025, à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. (…)

