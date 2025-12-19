vendredi, 19 décembre 2025 -

L’appel de la SGDS pour la paix et l’unité

Fête légale au Bénin

Le jeudi 25 décembre férié pour la fête de Noël


19 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La journée du jeudi 25 décembre 2025, Jour de Noël, est fériée, chômée et payée sur toute l’étendue du territoire national. Au nom du Gouvernement, la Ministre du Travail (…)  
Immigration

Les Etats-Unis suspendent le programme Loto Visa


19 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Les Etats-Unis suspendent le programme d’obtention de visa par loterie (Visa Lottery). L’annonce a été faite, ce jeudi 18 décembre 2025, par la secrétaire américaine à la (…)  
CAN : Héritage, légendes et enjeux de la prochaine édition


19 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le plus grand événement footballistique d’Afrique approche à grands pas : le 21 décembre, au Maroc, débutera la 35ᵉ édition de la Coupe d’Afrique des Nations. Depuis (…)  
Transport terrestre

L’ANaTT modernise l’examen de Permis de conduire avec des véhicules neufs


19 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La salle Fleuve jaune du ministère des Affaires étrangères a servi de cadre ce jeudi 18 décembre 2025, au lancement de nouveaux véhicules pour l’examen de Permis de (…)  
CRIET

Chabi Yayi attendu à la BEF le 26 décembre


19 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le secrétaire aux relations extérieures du parti ‘’Les Démocrates’’, Chabi Yayi est attendu à la Brigade économique et financière , le vendredi 26 décembre 2025. Ceci (…)  
Justice

Candide Azannaï attendu à la CRIET


19 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le président du parti Restaurer l’espoir, Candide Azannaï, est attendu ce vendredi 19 décembre 2025, à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. (…)  
Carnet noir

Décès de l’ex-ministre Gatien Houngbédji


19 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
L’ancien ministre béninois du Commerce et ancien Haut Commissaire à la Solidarité Nationale, Gatien Houngbédji est passé de vie à trépas, jeudi 18 décembre 2025 en France. (…)  
« Pour moi ce n’est pas véritablement une tentative de coup d’Etat »


19 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Plus d’une semaine après la tentative de coup d’État déjouée au Bénin, (…)
Les Guépards s’engagent pour une participation historique


19 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La sélection nationale a donné le top de sa participation à la Coupe (…)
La BOAD octroie 5 milliards FCFA à Syrrius Industries SA


19 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le Conseil d’Administration de la Banque Ouest Africaine de (…)
Voici comment le Bénin a traqué et localisé Pascal Tigri


18 décembre 2025 par Marc Mensah
Plus de dix jours après l’échec du coup d’Etat du 7 décembre contre le (…)
Le jeu trouble de certains voisins du Bénin


18 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Quelques jours après la tentative de coup d’Etat avortée dans la (…)
Patrice Talon promulgue la Constitution révisée


18 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le Chef de l’Etat, Patrice Talon a promulgué ce mercredi 17 décembre (…)
29 ans au service du développement du marché financier de l’UEMOA


18 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) célèbre ce jeudi 18 (…)
De faux médicaments saisis au marché de Houègbo


18 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
La police a procédé, mercredi 17 décembre 2025, à la saisie de plus de (…)
Patrice Talon justifie le mandat de 7 ans


18 décembre 2025 par Marc Mensah
Le président Patrice Talon a justifié, ce 18 décembre 2025, le mandat (…)
La CENA forme les formateurs des agents électoraux


18 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
La Commission Électorale Nationale Autonome (CENA) a lancé ce jeudi 18 (…)
Le Roi ordonne le lancement d’un programme d’urgence des zones (…)


18 décembre 2025 par Ignace B. Fanou
Conformément aux Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, (…)
Le registre des associations opérationnel dès le 19 décembre


18 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le registre des Associations et Fondations sera mis en service à (…)
La ministre Aurélie Zoumarou au cabinet du président Loko


18 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
La Ministre du Numérique et de la Digitalisation Aurélie I. Adam Soulé (…)
Le centre de coopération policière africaine ouvert à Salé


18 décembre 2025 par Ignace B. Fanou
Le Centre de coopération policière africaine a été inauguré, ce jeudi (…)
L’OMS tient le deuxième sommet mondial sur la médecine traditionnelle


18 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a ouvert ce 17 décembre 2025, (…)
Voyous et petits terroriste à l’origine de la mutinerie (Talon)


18 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Face à la presse nationale et internationale ce jeudi 18 décembre 2025, (…)
Patrice Talon au Palais des congrès pour ‘’soulever’’ Keith Sonon


13 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
L’Amazone en cheffe, Keith Sonon a reçu la visite du chef de l’Etat (…)
Grande Mobilisation Citoyenne pour dire Non au Coup d’Etat au Bénin


9 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Les populations de Banikora étaient sorties massivement ce mardi 9 (…)
De fausses images pour justifier la réussite du coup d’état au Bénin


8 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Message de Talon après la tentative avortée de coup d’Etat


8 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le chef de l’Etat Patrice Talon a rassuré toute la Nation béninoise (…)
Message du 𝗠𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝗲 𝗱𝗲 𝗹’𝗜𝗻𝘁𝗲́𝗿𝗶𝗲𝘂𝗿


7 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Béninoises, Béninois, Chers compatriotes, Au petit matin de ce (…)
Le policier Delcoz Kindjanhoundé déposé en prison


18 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le commissaire de police Landry Bignon Delcoz Kindjanhoundé a été (…)
La cryptomonnaie au cœur d’un colloque scientifique entre (…)


18 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Un colloque scientifique sur les défis de la cryptomonnaie pour le (…)
Prof. Dandi Gnamou élevée à la dignité de Grand Officier


18 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
La Professeure Dandi Gnamou a reçu, mardi 17 décembre 2025, la (…)
Pascal Tigri avant sa fuite « Nous vous prions de ne pas nous bombarder »


18 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le chef de l’Etat Patrice Talon a échangé avec les professionnels des (…)
Les marchés financiers renouvèlent leur confiance au Bénin


18 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le Bénin vient une fois de prouver la résilience de son économie à (…)
Application 1win : fonctionne-t-elle sur Android en Côte d’Ivoire ?


18 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Sur cette page, vous trouverez toutes les informations utiles (…)
Voici les grandes affiches des concerts des Vodun Days


18 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Ouidah accueille les 08, 09 et 10 janvier, l’édition 2026 des Voduns (…)
Qualcomm clôture la 3e édition de son programme «  Make in Africa  »


18 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Qualcomm Technologies Inc a clôturé ce mercredi 17 décembre 2025, la (…)
Angela Kpeidja mise sous convocation


18 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
La journaliste Angela Kpeidja a été libérée et mise sous convocation (…)
Patrice Talon face aux députés le 23 décembre


18 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le chef de l’Etat Patrice Talon, va délivrer mardi 23 décembre 2025, (…)
Machoud Mama innove avec des couveuses solaires


18 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, La Rédaction
Machoud Mama, technicien avicole veut révolutionner le secteur de la (…)
Remise des spécimens des bulletins uniques aux partis politiques


18 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
La Commission Électorale Nationale Autonome (CENA) a procédé, ce (…)
