La journée du jeudi 1er janvier 2026 est déclarée fériée, chômée et payée sur toute l’étendue du territoire national. Le ministre du travail et de la fonction publique à travers un communiqué a informé le public.

Le jeudi 1er janvier déclaré férié, chômé et payé. Et ce, conformément aux dispositions de la loi n°90-019 du 27 juillet 1990 fixant les fêtes légales en République du Bénin. Les travailleurs béninois n’iront donc pas au boulot ce premier jour de l’an qui fait partie des fêtes légales en République du Bénin. Au nom du gouvernement, le ministre souhaite une bonne fête de Nouvel An 2026 à tous.

30 décembre 2025 par ,