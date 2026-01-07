mercredi, 7 janvier 2026 -

Vodun Days 2026

Le guide pratique pour se rendre à Ouidah




Du 8 au 10 janvier 2026, la ville de Ouidah accueillera des milliers de visiteurs à l’occasion des Vodun Days. Pour garantir la sécurité et le confort de tous, un dispositif spécial de circulation et de transport a été mis en place.

Durant l’événement, le centre-ville sera entièrement piéton. Les véhicules personnels ne pourront pas circuler dans Ouidah et devront être obligatoirement stationnés dans des parkings situés aux entrées de la ville.

Des navettes gratuites assureront le transport entre les parkings, le centre-ville et la plage. Les visiteurs pourront également utiliser les services GoZem (payants), avec réservation conseillée aux heures de pointe.

Les organisateurs invitent le public à arriver tôt, à suivre les itinéraires recommandés et à respecter les consignes des équipes d’orientation afin de profiter pleinement des temps forts des Vodun Days 2026.

A.A.A

