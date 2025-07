Le grand retour des masques sacrés les 2 et 3 août

Les 2 et 3 août 2025, la ville de Porto-Novo accueillera la deuxième édition du Festival des Masques. L’annonce a été faite ce vendredi 18 juillet, lors d’une conférence de presse organisée à l’Art Résidence Hôtel, en présence du ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean-Michel Abimbola, du maire Charlemagne Yankoty, du directeur général de Bénin Tourisme, Sindé Chékété, du Directeur général de l’Agence de Développement des Arts et de la culture et de plusieurs personnalités du monde culturel.

Le compte à rebours est lancé. La deuxième édition du Festival des Masques aura lieu à Porto-Novo les 2 et 3 août.

Pour le maire de Porto-Novo, Charlemagne Yankoty, ce festival est bien plus qu’un simple événement festif. Il s’agit, selon ses mots, d’« une célébration de notre histoire, de nos croyances et de notre communauté ». Le masque y est présenté non comme un objet, mais comme un "passeur de mémoire", une "incarnation d’esprit" et un "véhicule rituel ancestral". Dans un monde en mutation rapide, il devient nécessaire, selon l’édile, de préserver, comprendre et transmettre ce patrimoine immatériel.

Ce festival, institutionnalisé par le gouvernement béninois, vise à offrir un regard renouvelé sur les masques. « Ne vient-il pas nous permettre de sortir de l’ignorance de plusieurs masques que nous côtoyons sans jamais les connaître ? », interroge Charlemagne Yankoty. Porto-Novo entend ainsi jouer un rôle de carrefour culturel sous-régional, voire continental.

En marge des célébrations, un colloque scientifique international se tiendra à l’École du Patrimoine Africain. Il portera sur le thème : « Ifá Orúnmìlà : Introduction à une épistémologie ». Ce cadre d’échanges permettra aux chercheurs, prêtres traditionnels et curieux de tous horizons de dialoguer autour du Fa, ce système de connaissance ancré dans les traditions yoruba. L’objectif est de renforcer le lien intergénérationnel et valoriser les savoirs indigènes.

Le ministre Jean-Michel Abimbola a rappelé que cet événement s’inscrit pleinement dans la mise en œuvre de la politique culturelle et touristique du Bénin. Il ne s’agit pas seulement d’organiser un festival « agréable et ludique », mais de permettre à chaque Béninois de se réapproprier son identité culturelle, en particulier celle liée au Vodun.

« Nous sommes de culture vodun », a-t-il affirmé, citant le chef de l’État. Le ministre a insisté sur le fait que le patrimoine immatériel ne doit pas seulement être observé mais aussi compris et assumé avec fierté, au Bénin comme à l’international. Ce festival, selon lui, constitue le « deuxième acte du déploiement du Vodun dans l’espace public », après celui de Ouidah en janvier.

Une programmation riche

Le festival prendra possession de plusieurs lieux emblématiques de la capitale : l’esplanade de l’Assemblée nationale, le boulevard lagunaire et cinq places Vodun-Honto (Lokossa, Migan, Abessan, Dangbé Klunon Honto, Houngbo Honto). Deux nouvelles places et des masques invités venus du Nigeria et de la Côte d’Ivoire

seront mises à l’honneur cette année.

Chaque place accueillera des prestations de masques, des expositions artisanales, des dégustations gastronomiques, et des animations musicales. Un grand concert clôturera les soirées du 2 et 3 août, avec des artistes béninois de renom, promet Sindé Chékété, directeur général de Bénin Tourisme.

Moment fort attendu par le public, la grande procession des masques se déroulera le dimanche 3 août. « Nous faisons tout pour qu’elle soit encore plus impressionnante que l’année dernière », promet le directeur de Bénin Tourisme.

