jeudi, 25 septembre 2025 -

605 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Promotion de l’emploi au Bénin

Le gouvernement approuve le Plan stratégique 2025-2029 de l’ANPE




En Conseil des ministres ce mercredi 24 septembre 2025, le gouvernement béninois a approuvé le Plan stratégique 2025-2029 de l’Agence nationale pour l’Emploi.

L’Agence nationale pour l’Emploi (ANPE) dispose désormais d’un Plan stratégique 2025-2029. Approuvé en Conseil des ministres, ce plan stratégique servira de boussole pour toutes les interventions sur la période de référence.

Il ambitionne qu’« A l’horizon 2029, l’écosystème de promotion de l’emploi au Bénin est un cadre assaini, innovant et inclusif d’encadrement optimal des jeunes ». Le Plan est décliné « en orientations stratégiques avec un plan d’action budgétisé et un cadre de mesure de performances dans une approche mixte impliquant l’ensemble des acteurs clés. Autant d’outils permettant de guider les actions de l’Agence pour une plus grande visibilité ».

« Pour l’opérationnaliser, des orientations stratégiques rattachées à un objectif stratégique sont définies, soutenues par un programme de mise en œuvre », informe le Conseil des ministres. Selon la même source, « l’ensemble du dispositif a pour finalité l’amélioration de la gouvernance, le développement d’un système d’information et de suivi du marché du travail ainsi que le renforcement de l’accès à l’emploi décent, durable de même qu’au volontariat ».

A.A.A

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

25 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




Des études pour relancer la filière bovine au Bénin


25 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le gouvernement a autorisé, ce mercredi 24 septembre 2025, la (…)
Lire la suite

Un Registre des associations et fondations mis en place


25 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le Bénin dispose désormais d’un Registre des associations et (…)
Lire la suite

Extension du bénéfice du mécanisme de garantie du FNDA


25 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le bénéfice du mécanisme de garantie du Fonds National de Développement (…)
Lire la suite

Un accord d’exemption de visa entre le Bénin et le Tchad


25 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le Bénin et le Tchad franchissent un nouveau cap dans leur coopération. (…)
Lire la suite

L’INF lance un appel à témoins pour la manifestation de la vérité


24 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Toute personne détenant des informations est invitée à se manifester (…)
Lire la suite

Le gouvernement veut actualiser les textes du code de la route


24 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
En Conseil des ministres ce mercredi 24 septembre 2025, le gouvernement (…)
Lire la suite

11,3km de nouvelles rues à asphalter dans la zone de Fidjrossè-Togbin


24 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Des travaux complémentaires d’asphaltage seront réalisés dans la zone (…)
Lire la suite

COMPTE RENDU DU CONSEIL DES MINISTRES DU 24 SEPT. 2025


24 septembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le Conseil des Ministres s’est réuni mercredi, le 24 septembre 2025, (…)
Lire la suite

4 personnes arrêtées après une attaque meurtrière à N’Dali


24 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
La police républicaine a procédé, mardi 23 septembre 2025, à (…)
Lire la suite

5 arrestations dans l’affaire vol de motos par empoisonnement


23 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
La police républicaine ont procédé à l’arrestation d’autres individus, (…)
Lire la suite

Des coupures d’électricité dans plusieurs localités ce mardi


23 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
La Société Béninoise d’Énergie Électrique (SBEE) annonce la coupure (…)
Lire la suite

2 individus interpellés pour trafic de munitions


23 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Une opération conjointe de la Police républicaine et de la Douane (…)
Lire la suite

Des postes de l’ANIP installés dans les hôpitaux


22 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Dans le but de rapprocher ses services des citoyens et de faciliter les (…)
Lire la suite

Appel à la vigilance à Savalou face aux inondations


22 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Face à la montée des eaux des fleuves et bassins, le maire de Savalou (…)
Lire la suite

Plus de 20 000 ménages reçoivent les premiers transferts monétaires


22 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le Programme de Filets de Protection Sociale Productifs (PFPSP), (…)
Lire la suite

Un atelier de formation des journalistes s’ouvre lundi à Cotonou


20 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Un atelier de formation des journalistes s’ouvre le lundi 22 septembre (…)
Lire la suite

Le Comité interparlementaire de l’UEMOA en conclave à Cotonou


19 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Cotonou, la capitale économique du Bénin a abrité les travaux de la 38e (…)
Lire la suite

L’Etat recrute 117 agents contractuels


19 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Dans le cadre du renforcement des capacités en personnel du ministère (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires