Le gouvernement approuve le Plan stratégique 2025-2029 de l’ANPE

En Conseil des ministres ce mercredi 24 septembre 2025, le gouvernement béninois a approuvé le Plan stratégique 2025-2029 de l’Agence nationale pour l’Emploi.

L’Agence nationale pour l’Emploi (ANPE) dispose désormais d’un Plan stratégique 2025-2029. Approuvé en Conseil des ministres, ce plan stratégique servira de boussole pour toutes les interventions sur la période de référence.

Il ambitionne qu’« A l’horizon 2029, l’écosystème de promotion de l’emploi au Bénin est un cadre assaini, innovant et inclusif d’encadrement optimal des jeunes ». Le Plan est décliné « en orientations stratégiques avec un plan d’action budgétisé et un cadre de mesure de performances dans une approche mixte impliquant l’ensemble des acteurs clés. Autant d’outils permettant de guider les actions de l’Agence pour une plus grande visibilité ».

« Pour l’opérationnaliser, des orientations stratégiques rattachées à un objectif stratégique sont définies, soutenues par un programme de mise en œuvre », informe le Conseil des ministres. Selon la même source, « l’ensemble du dispositif a pour finalité l’amélioration de la gouvernance, le développement d’un système d’information et de suivi du marché du travail ainsi que le renforcement de l’accès à l’emploi décent, durable de même qu’au volontariat ».

A.A.A

25 septembre 2025 par ,