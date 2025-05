Le gouvernement veut reformer le secteur de la boulangerie

Le gouvernement béninois a décidé, mercredi 21 mai 2025, en Conseil des ministres de mener une étude dans le cadre de la réforme du secteur béninois de la boulangerie.

Le gouvernement béninois a relevé des insuffisances dans le secteur de la boulangerie. Il a donc décidé de mener une étude. L’objectif est de renforcer les instruments juridiques existants ainsi que des normes sanitaires de qualité et de sécurité alimentaire. Elle permettra aussi de moderniser les conditions de production et d’améliorer les techniques appliquées aux fins d’introduire des pratiques innovantes. Selon le Conseil des ministres, l’étude mettra à la disposition du ministère de l’Industrie et du Commerce : le guide technique d’installation d’une unité de boulangerie ; le guide des bonnes pratiques et des normes pour la production du pain ; le mécanisme pour la détermination participative du prix du pain avec les acteurs du secteur. Sans oublier les instruments de détection et de mesure de substances prohibées qui pourraient se trouver dans la farine de blé, la pâte de farine de blé et le pain.

« L’objectif visé est d’améliorer les conditions et techniques de production par l’ensemble des acteurs du secteur pour produire du pain de meilleure qualité au profit de la population », a indiqué le Conseil des ministres.

