Le gouvernement veut actualiser les textes du code de la route

En Conseil des ministres ce mercredi 24 septembre 2025, le gouvernement béninois a annoncé la transmission à l’Assemblée nationale, pour examen et vote du projet de loi portant code de la route en République du Bénin.

« L’état des lieux révèle un environnement juridique disparate, constitué d’initiatives règlementaires éparses, rendant difficile et incommode une lecture homogène, cohérente et systémique de l’encadrement de la circulation routière en général et de la sécurité routière en particulier », informe le Conseil des ministres.

Le projet de loi portant code de la route en République du Bénin vise à actualiser les textes et poser les bases d’un meilleur encadrement législatif : d’une part, en matière d’enseignement de la conduite et de la sécurité routière, de permis de conduire, de comportement du conducteur face aux stupéfiants et à l’alcoolisme de même qu’aux nombreux facteurs de distraction en situation de circulation. Et d’autre part, s’agissant de véhicules et de leur équipement en dispositifs de sécurité aussi bien pour enfants que pour adultes, d’usage des voies routières ouvertes à la circulation publique ainsi que de vitesse sur les routes.

« Somme toute, ce texte apportera des réponses claires aux préoccupations relatives à la circulation et à la sécurité routières à travers un renforcement de la prévention des comportements à risques, une répression accrue et une meilleure lisibilité des sanctions applicables », indique le Conseil des ministres.

A.A.A

24 septembre 2025 par