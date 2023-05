Le gouvernement soutient les victimes hospitalisées

Une délégation gouvernementale s’est rendue, mardi 16 mai 2023, à l’hôpital de Natitingou et à l’hôpital Saint Jean de Dieu de Tanguiéta, au chevet des blessés des dernières attaques terroristes. C’est sur instructions du Président Patrice Talon.

Des victimes des attaques terroristes dans le nord du pays sont admises à l’hôpital de Natitingou et à l’hôpital Saint Jean de Dieu de Tanguiéta pour recevoir des soins médicaux appropriés. Ils sont pris en charge par le gouvernement.

Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Publique Alassane Seïdou et les ministres Raphaël Akotegnon de la décentralisation et Alain Fortunet Nouatin de la défense nationale ont porté le message de compassion du gouvernement béninois aux blessés. Les victimes ont également reçu chacune, des enveloppes financières pour leurs besoins personnels.

