Le gouvernement signe deux contrats au profit de 4 communes

Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme d’Adaptation des Villes aux Changements Climatiques (PAVICC) financé par l’Agence Française de Développement (PAVICC), le gouvernement représenté par le Ministre du Cadre de vie et du Développement durable, José Tonato et le ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale, Raphaël Akotègnon a procédé à la signature de deux contrats le mercredi 17 novembre 2021.

La construction de canalisations de drainage d’eaux pluviales, d’ouvrages de franchissement, le pavage des rues et des aménagements paysagers dans les communes de Bohicon, Cotonou Comè et Sèmè-Podji pour une durée d’exécution des travaux de 18 mois se précise. Le projet intitulé « investissements urbains résilients » a fait l’objet de la signature de deux contrats. C’est le mercredi 17 novembre 2021 à travers une cérémonie présidée par le Ministre du Cadre de vie et du Développement durable José Tonato et le ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale, Raphaël Akotègnon en présence du Directeur Général de la Caisse Autonome d’Amortissement Arsène Dansou, du Directeur de l’AFD et des Maires des quatre communes bénéficiaires. D’un montant total de 30,11 milliards de francs CFA la composante 2 du Programme « investissements urbains résilients » permettra de réduire les risques d’inondation, d’améliorer le cadre de vie des populations et assurer la mobilité urbaine en toutes saisons, notamment dans les villes à risque d’inondation ; réduire les risques liés aux catastrophes naturelles et à renforcer la résilience au changement climatique. « Le PAVICC est comme un projet laboratoire, un projet pilote de la façon dont nous devons nous organiser pour faire face aux effets du changement climatique à la base, au niveau local… », a indiqué le Ministre du Cadre de vie et du Développement durable, José Tonato. Il faut préciser que le Programme d’Adaptation des Villes aux Changements Climatiques (PAVICC) financé par l’Agence Française de Développement pour un montant global de 38 milliards de francs CFA sur la période 2018-2023, touchant à terme plus de 120.000 bénéficiaires directs et mis en œuvre en quatre composantes.

M. M.

23 novembre 2021 par ,