Le gouvernement salue la mémoire d’un apôtre du dialogue entre la foi et la culture

Informé du décès de Son Excellence Mgr Barthélémy ADOUKONOU, le gouvernement à travers le ministère du tourisme, de la culture et des arts, a présenté ses condoléances à la Conférence épiscopale du Bénin (CEB). A travers un communiqué de presse en date de ce lundi 27 octobre 2025, et signé du ministre du tourisme, de la culture et des arts, l’Exécutif béninois a salué la mémoire d’un « apôtre du dialogue entre la foi et la culture ». L’évêque regretté selon le gouvernement, est un « bâtisseur infatigable de ponts entre les peuples et les croyances » qui aura marqué de son empreinte indélébile le siècle des idées et des consciences.

Le communiqué du Gouvernement

Communiqué de presse

Cotonou, le 27 octobre 2025

Le Ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts rend hommage à Son Excellence Monseigneur Barthélemy ADOUKONOU

C’est avec une émotion profonde et une grande tristesse que j’ai appris le décès de Son Excellence Monseigneur Barthélemy ADOUKONOU, l’un des plus illustres fils du Bénin, théologien érudit, apôtre du dialogue entre la foi et la culture, et bâtisseur infatigable de ponts entre les peuples et les croyances.

Homme de lumière et de conviction, Monseigneur ADOUKONOU aura marqué de son empreinte indélébile le siècle des idées et des consciences. Sa pensée, nourrie de la sève africaine et de la rigueur chrétienne, a ouvert les voies à l’enracinement, là où la spiritualité s’incarne dans les symboles, les langues et les imaginaires du continent. Il a su montrer, avec la force tranquille des sages, que la valorisation de l’identité africaine et béninoise est une arme incontournable dans la maitrise du continuum historique et du patrimoine culturel de nos peuples.

En défenseur passionné de la mémoire collective, il s’est également engagé pour le retour des biens culturels africains et la restitution des trésors royaux du Bénin, convaincu que la renaissance du continent passe par la réappropriation de son histoire et de ses symboles.

En cette douloureuse circonstance, je présente, au nom du Gouvernement du Bénin et en mon nom propre, mes condoléances les plus attristées à la Conférence épiscopale du Bénin, à sa famille biologique et spirituelle, ainsi qu’à tous ceux qui ont été nourris par sa parole, éclairés par sa sagesse, et inspirés par son humilité.

Paix à son âme.

Babalola Jean Michel Hervé Abimbola

27 octobre 2025 par ,