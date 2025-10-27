mardi, 28 octobre 2025 -

837 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Décès de Mgr ADOUKONOU

Le gouvernement salue la mémoire d’un apôtre du dialogue entre la foi et la culture




Informé du décès de Son Excellence Mgr Barthélémy ADOUKONOU, le gouvernement à travers le ministère du tourisme, de la culture et des arts, a présenté ses condoléances à la Conférence épiscopale du Bénin (CEB). A travers un communiqué de presse en date de ce lundi 27 octobre 2025, et signé du ministre du tourisme, de la culture et des arts, l’Exécutif béninois a salué la mémoire d’un « apôtre du dialogue entre la foi et la culture ». L’évêque regretté selon le gouvernement, est un « bâtisseur infatigable de ponts entre les peuples et les croyances » qui aura marqué de son empreinte indélébile le siècle des idées et des consciences.

Le communiqué du Gouvernement

Communiqué de presse

Cotonou, le 27 octobre 2025

Le Ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts rend hommage à Son Excellence Monseigneur Barthélemy ADOUKONOU

C’est avec une émotion profonde et une grande tristesse que j’ai appris le décès de Son Excellence Monseigneur Barthélemy ADOUKONOU, l’un des plus illustres fils du Bénin, théologien érudit, apôtre du dialogue entre la foi et la culture, et bâtisseur infatigable de ponts entre les peuples et les croyances.

Homme de lumière et de conviction, Monseigneur ADOUKONOU aura marqué de son empreinte indélébile le siècle des idées et des consciences. Sa pensée, nourrie de la sève africaine et de la rigueur chrétienne, a ouvert les voies à l’enracinement, là où la spiritualité s’incarne dans les symboles, les langues et les imaginaires du continent. Il a su montrer, avec la force tranquille des sages, que la valorisation de l’identité africaine et béninoise est une arme incontournable dans la maitrise du continuum historique et du patrimoine culturel de nos peuples.

En défenseur passionné de la mémoire collective, il s’est également engagé pour le retour des biens culturels africains et la restitution des trésors royaux du Bénin, convaincu que la renaissance du continent passe par la réappropriation de son histoire et de ses symboles.

En cette douloureuse circonstance, je présente, au nom du Gouvernement du Bénin et en mon nom propre, mes condoléances les plus attristées à la Conférence épiscopale du Bénin, à sa famille biologique et spirituelle, ainsi qu’à tous ceux qui ont été nourris par sa parole, éclairés par sa sagesse, et inspirés par son humilité.

Paix à son âme.

Babalola Jean Michel Hervé Abimbola

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

27 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




L’évêque Barthélémy Adoukonou a rejoint la maison du Père


27 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
L’église catholique romaine au Bénin est en deuil. L’évêque Barthélémy (…)
Lire la suite

17 personnes dont 7 femmes arrêtées dans des maisons closes


26 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Dans la nuit du samedi 25 au dimanche 26 octobre 2025, une vaste (…)
Lire la suite

Deux jeunes hommes condamnés pour vol d’ustensiles de cuisine


24 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le tribunal de première instance d’Abomey-Calavi a condamné, ce (…)
Lire la suite

Un agent de la SBEE sommé de rejoindre son poste


22 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marina Houénou
La direction générale de la Société Béninoise d’Energie Électrique (…)
Lire la suite

Deux individus arrêtés pour vol de câble en cuivre


22 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Deux individus ont été interpellés dans la nuit de ce mardi 21 octobre (…)
Lire la suite

Voici la procédure d’accrédition des médias étrangers


21 octobre 2025 par Marina Houénou
Les journalistes de la presse étrangère désireux de couvrir les (…)
Lire la suite

Un étudiant meurt dans un accident après sa soutenance


16 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
Un jeune homme est mort dans la soirée du mercredi 15 octobre 2025 dans (…)
Lire la suite

1 mort et plusieurs blessés dans un accident à Zakpo


14 octobre 2025 par Marina Houénou
Un accident de circulation a eu lieu dans la nuit du lundi 13 octobre (…)
Lire la suite

L’auteur du dictionnaire Baatonu décédé


13 octobre 2025 par Marina Houénou
L’auteur du dictionnaire baatonu, Père Léonard Goragui, est décédé ce (…)
Lire la suite

Trois prisonniers s’évadent au tribunal


9 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Trois prisonniers en attente de jugement se sont évadés dans la journée (…)
Lire la suite

Un incendie ravageur s’est déclenché à casse-auto


8 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Un incendie ravageur s’est déclaré ce mercredi 8 octobre 2025 à (…)
Lire la suite

Les malfrats vident une boutique à Djakotomey


7 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Une boutique de vente de vêtements et de pagnes a été cambriolée au (…)
Lire la suite

Le corps d’une fille décapitée retrouvé à Logozohè


26 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le cadavre d’une fille a été retrouvé sans tête à Glazoué dans le (…)
Lire la suite

4 morts et 2 blessés dans un accident à Malanville


24 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Un accident de circulation a fait, lundi 22 septembre 2025, quatre (04) (…)
Lire la suite

2 morts dans une attaque à N’Dali


22 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Une attaque meurtrière a eu lieu dans la nuit du 20 au 21 septembre (…)
Lire la suite

Un présumé voleur de moto brulé vif


18 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Dans la nuit du mardi 16 au mercredi 17 septembre 2025, un présumé (…)
Lire la suite

Un camion de sable renversé dans un caniveau


17 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Un camion chargé de sable a fini sa course dans un caniveau dans la (…)
Lire la suite

Godefroy Tchékété, ex DG de la SBEE n’est plus


17 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
L’ancien directeur général de la Société béninoise d’énergie électrique (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires