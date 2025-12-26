Le gouvernement recompose le haut commandement

Le gouvernement a acté, vendredi 26 décembre 2025, une série de promotions au sein des Forces de Défense et de Sécurité (FDS). Les décisions ont été prises à l’issue du Conseil des ministres.

Au sein des Forces Armées Béninoises (FAB), plusieurs officiers supérieurs accèdent à des grades élevés, selon le Conseil extraordinaire des ministres du 26 décembre 2025.

Dans l’armée de l’air, le Général de corps aérien Bertin BADA est promu Général d’Armée aérienne. La décision précise que cette élévation prendra effet « à compter du 1er janvier 2026 ». Elle consacre l’un des parcours les plus aboutis de l’aviation militaire nationale.

Dans l’armée de terre, le Général de division Fructueux Candide Ahodègnon GBAGUIDI est élevé au rang de Général de corps d’armée. Sa promotion est également fixée au « 1er janvier 2026 ».

Le Général de division Abou ISSA accédera au même grade. Son avancement interviendra « le 15 janvier 2026 », selon le Conseil.

Le cercle des officiers généraux s’élargit aussi.

Le Colonel-major Djimon Dieudonné TEVOEDJRE est nommé Général de brigade à compter du 1er janvier.

Le Colonel Faïzou GOMINA suivra le 15 janvier.

Du côté de la Police républicaine, le gouvernement renforce le haut commandement. Le Contrôleur général de Police Brice Kocou ALLOWANOU est promu Inspecteur général de Police de 2ᵉ classe. Cette nomination prendra effet « le 15 janvier 2026 », indique la décision.

Cette nouvelle configuration du haut commandement béninois intervient à la suite de la mutinerie déjouée dui 7 décembre dernier.

M. M.

26 décembre 2025 par ,