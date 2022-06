Le gouvernement réagit au rapport de la Cour des comptes

Le rapport d’audit sur la gestion des fonds Covid-19 publié par la Cour des comptes était au centre d’une conférence de presse animée, ce mercredi 15 juin 2022, par le ministre d’Etat en charge de l’Economie et des Finances Romuald Wadagni, le ministre de la santé Benjamin Hounkpatin et le secrétaire général adjoint du gouvernement Wilfried Houngbédji.

L’audit sur la gestion des fonds Covid-19 a été commandité par le ministère des finances et de l’économie et s’inscrit dans le cadre de la vision du gouvernement qui attache du prix à la gestion transparente, selon le ministre d’Etat Romuald Wadagni.

D’après le rapport provisoire de la Cour des comptes, il ressort le montant de 453 milliards et de 317 milliards FCFA. Les 453 milliards représentent aussi bien les dépenses effectuées que les dépenses prévisionnelles et non les dépenses effectuées comme distillé dans l’opinion.

Le montant réellement dépensé est estimé 317 milliards FCFA, a déclaré le ministre d’Etat en charge de l’Economie et des Finances pour justifier les écarts constatés dans le rapport de la Cour des comptes.

Le ministre précise que tous les justificatifs des montants effectivement dépensés dans le cadre de la gestion du Covid-19 ont été transmis à la Cour des comptes.

Le rapport de la Cour des comptes révèle que « le recoupement entre les informations issues du document intitulé « Point de mise en œuvre des mesures de riposte sanitaire et socioéconomiques », de la situation sur chiffre des OP (Ordre de Paiement) Trésor payés par la DGTCP (Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique) et des pièces justificatives produites à la Cour des comptes, révèle qu’un montant total de trois cent quatre-vingt-cinq milliards six cent quatre-vingt-quatre millions cent cinquante-six mille quatre cent cinquante-quatre (385 684 156 454) francs CFA de dépenses n’a pas été justifié à la Cour ».

M. M.

15 juin 2022 par ,