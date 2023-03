Le gouvernement prévoit une assistance aux sinistrés de l’incendie

Les 645 personnes touchées dans l’incendie survenu le 17 février 2023 dans la commune de Sô-Ava bénéficieront de l’assistance humanitaire du gouvernement. L’annonce a été faite, mercredi 1er mars 2023, en Conseil des ministres.

Prise en charge psychologique et mise à disposition de produits alimentaires et de matériaux de construction. C’est l’assistance humanitaire que le Gouvernement entend apporter aux populations sinistrées de l’incendie survenu le 17 février 2023 dans la commune de Sô-Ava.

Selon le Conseil des ministres du mercredi 1er mars 2023, le bilan de cet incendie, occasionné par une imprudence humaine, fait état de 86 habitations totalement consumées, 110 ménages sinistrés avec un effectif total de 645 personnes, divers biens personnels consumés, à savoir : effets vestimentaires, outils agricoles et de pêche, numéraires, vivres, documents administratifs et autres.

« Les sinistrés ayant tout perdu, le besoin d’assistance à leur profit est pressant. Aussi, le Gouvernement a-t-il décidé de les soutenir de diverses manières, notamment par une prise en charge psychologique et la mise à disposition de produits alimentaires et de matériaux de construction », a indiqué le Conseil des ministres.

M. M.

1er mars 2023 par