Coup d’Etat déjoué du 7 décembre

Le gouvernement prend en charge la réparation des dommages de la mutunerie




Réuni en Conseil extraordinaire des ministres, ce vendredi 26 décembre 2025, le gouvernement a décidé de prendre en charge la réparation des dégâts causés lors des événements du 7 décembre.

Motivé par l’ampleur des préjudices causés par la mutinerie avortés du 7 décembre 2025, le gouvernement a pris sous lui la responsabilité de leur réparation. La décision a été prise, vendredi 26 décemebre en Conseil extraordinaire des ministres.

Selon le compte rendu officiel, une mission de la Police technique et scientifique avait été mandatée pour mener « des enquêtes et constats sur les scènes de crime ».

Le rapport fait état de « neuf sites aussi bien publics que privés fortement impactés ». Des installations ont été rendues partiellement inutilisables. Les enquêteurs relèvent également « d’importants dommages causés à des véhicules et engins militaires ».

Face à la gravité de la situation, le rapport recommande une intervention publique. Il préconise que « l’Etat prenne en charge leur réparation en vue de la reprise du fonctionnement régulier des structures et des personnes affectées par ces évènements ».

Le Conseil des ministres a suivi cette recommandation. Il a marqué son accord sans réserve. Les ministres concernés ont été instruits pour engager « les diligences qui y concourent », précise le Conseil.
M. M.

26 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




