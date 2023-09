Le gouvernement mobilise des assistants sociaux pour les victimes

La santé mentale des rescapées et des familles des victimes de l’incendie d’un entrepôt d’essence frelatée survenu le 23 septembre 2023 à Sèmè-Kraké préoccupe le gouvernement.

Des assistants sociaux ont été mobilisés pour offrir une assistance psychosociale aux rescapés et aux familles des victimes de l’incendie d’un entrepôt d’essence frelatée survenu le 23 septembre 2023 à Sèmè-Kraké. « Dès que les patients ont été transférés au CNHU, nos assistants sociaux s’organisent, parallèlement à la prise en charge sanitaire, pour apporter une assistance psychologique aux rescapés et aux familles des victimes. Car, en de pareilles circonstances, ces drames occasionnent un traumatisme pour ceux qui sont conscients et également aux familles », a indiqué Véronique TOGNIFODE, Ministre des Affaires Sociales et de la Microfinance lors de la visite effectuée dans la soirée du samedi 23 septembre aux survivants du drame.

Le gouvernement prévoit également la mise place d’une cellule d’écoute, soit à Sèmè ou à Cotonou pour recueillir les informations précises sur les victimes et leurs familles.

M. M.

