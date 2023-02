Le gouvernement lance un appel à candidatures pour 4 postes

Un appel à candidatures a été lancé pour le poste de Directeur de la planification, de l’administration et des finances, de Directeur de l’administration et des finances, de Directeur des systèmes d’information et de Spécialiste des marchés publics. C’est dans le cadre d’inscription au fichier national d’admission et de nomination des cadres aux emplois de la chaîne des dépenses publiques. Les candidatures en ligne sont reçues pendant la période de trois semaines allant du mercredi 8 février 2023 à 0 heure au mardi 28 février 2023 à minuit. Les dossiers physiques seront déposés au Secrétariat de la Direction du Recrutement des Agents de l’Etat (DRAE) du Ministère du Travail et de la Fonction Publique, au plus tard une semaine après la soumission de la candidature en ligne. Lire l’appel à candidatures.

7 février 2023 par ,