Le gouvernement lance les études d’avant-projet et les appels d’offre

Des Unités économiques à vocation pédagogique seront bientôt mises en place dans les 30 lycées techniques agricoles. Le gouvernement a autorisé mercredi 15 février en Conseil des ministres, les études d’avant-projet sommaire et d’avant-projet détaillé, ainsi que l’élaboration des dossiers d’appel d’offres.

Après les études techniques pour structurer les filières et chaînes de valeur ajoutée, les modèles d’affaires et les besoins en équipements, le gouvernement autorise les études d’avant-projet sommaire et d’avant-projet détaillé ainsi que l’élaboration des dossiers d’appel d’offres pour la mise en place des Unités économiques à vocation pédagogique des 30 lycées techniques agricoles. La décision a été prise mercredi 15 février en Conseil des ministres. Il sera question d’affiner davantage le modèle économique et le modèle de gouvernance.

Les études lancées selon le communiqué du Conseil des ministres, visent notamment à modéliser l’ensemble des composantes de chaque Unité économique à vocation pédagogique en fonction des conditions climatiques, socioéconomiques et agricoles de chaque site pour un maximum d’efficacité et de durabilité ; réaliser les études techniques (topographiques, architecturales, géotechniques et agro-pédologiques) détaillées des diverses installations à faire par site ; proposer un plan de progressivité de l’utilisation de l’espace, de son aménagement et des investissements à faire au niveau de chaque site tout en tenant compte des réalités socioéconomiques de leur lieu d’implantation ; confirmer et proposer les espèces, souches et variétés appropriées de grande valeur et respectueuses de l’environnement pour maximiser la productivité, le revenu et les systèmes de cultures appropriés pour y parvenir ; proposer des modèles économiques, organisationnels et de gestion avec un accent particulier sur les équipements modernes et les infrastructures à réaliser, ainsi qu’un modèle de gouvernance inclusif (notamment avec les communes et les communautés) en lien avec les spécificités ; et affiner les analyses économiques et financières au niveau de chaque Unité et proposer un modèle économique global de mise en œuvre.

Ces lycées modernes selon le gouvernement, seront structurés et organisés de manière à permettre la formation de véritables exploitants agricoles, dotés de compétences et aptitudes appropriées leur permettant de mettre en place et de gérer convenablement leurs propres installations. Ils disposeront à cet effet, en dehors des espaces d’apprentissage pratique, de grands domaines d’exploitations agricoles. « De par leur potentiel, ils favoriseront une autonomie financière s’agissant du fonctionnement, à travers les Unités économiques à vocation pédagogique », précise le Conseil des ministres.

