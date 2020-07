En Conseil des ministres ce mercredi 29 juillet 2020, le gouvernement a autorisé le recrutement de 60 élèves-professeurs certifiés au profit de l’Enseignement et la Formation techniques et professionnels (EFTP).

Cette sélection selon le Conseil des ministres, s’inscrit dans la perspective de la mise en œuvre du plan d’urgence de l’EFTP. Elle vise à combler le déficit en enseignants qualifiés dans ce sous-secteur, notamment dans les filières Génie électrique, Génie climatique et énergétique, Numérique, Tourisme-Hôtellerie-Restauration, Génie mécanique et Maintenance des matériels, Génie civil et Travaux publics, Génie industriel textile, Agro-alimentaire, Génie industriel productique.

Durant leur formation prévue pour durer 3 ou 4 années selon les profils d’entrée, ces élèves-enseignants bénéficieront d’une bourse académique complète de l’Etat béninois. Ils devront, en amont, signer un engagement décennal basé sur un acte notarié par lequel ils s’obligent à rentrer au pays à la fin de la formation et à enseigner pendant une certaine durée, dans les établissements publics de l’EFTP, précise le conseil des ministres.

F. A. A.

29 juillet 2020 par