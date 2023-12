Le gouvernement lance le programme RISE

Sous l’impulsion du Ministère de l’Économie et des Finances, l’Agence de développement de Sèmè City (Sèmè City) et l’Agence de Développement des PME (ADPME) lancent "RISE". Il s’agit d’un programme dont l’objectif est d’accompagner la croissance et la résilience des PME et jeunes entreprises béninoises à fort potentiel, en facilitant l’accès à un financement et à une assistance technique personnalisée.

L’appel à candidatures pour RISE est ouvert jusqu’au 04 mars 2024. Pour faire partie de la première cohorte, les entreprises sont invitées à postuler en ligne sur le site www.rise.bj avant la date limite de dépôt de dossier fixée au 15 janvier 2024.

