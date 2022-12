Le gouvernement lance la construction de l’UNSTIM d’Abomey

L’Université Nationale des Sciences, Technologies, Ingénierie et Mathématiques (UNSTIM) d’Abomey aura bientôt un site digne de son rang. La Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Professeur Éléonore Yayi Ladékan et Adam Pinto, le Directeur Général de l’Agence pour la construction des infrastructures du secteur de l’éducation (ACISE) ont procédé, mardi 13 décembre 2022 à Abomey, à la remise officielle de site au groupement CMM-SEQUENCE Sarl pour le démarrage des travaux de construction.

Un rectorat en R+2 ; un bloc de restaurant de 300 places ; un bloc résidentiel pour étudiants R+3 une capacité de 300 lits ; un bloc infirmerie ; un bloc administratif R+1 ; une bibliothèque et une salle informatique ; un bloc pédagogique R+1 ; des travaux de viabilisation du site (VRD, AEP, clôture, assainissement et branchements électriques). Ce sont les réalisations à faire sur le site remis au groupement CMM-SEQUENCE Sarl, mardi 13 décembre 2022, dans le cadre des travaux de construction de l’Université Nationale des Sciences, Technologies, Ingénierie et Mathématiques (UNSTIM) d’Abomey.

Les travaux sont prévus pour durer 15 mois et sont cofinancés par la BADEA à hauteur de 87,05% et le Budget National pour 12,95%.

Procédant à la remise du site, la Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Professeur Éléonore Yayi Ladékan a fait savoir que « Le Gouvernement continuera de donner la preuve de son soutien pour traduire son ambition à travers le rôle et l’importance des universités dans la transformation de l’économie de notre pays, dans la qualité de la formation qui sera donnée et dans l’employabilité des produits des universités ».

Le vice-recteur chargé des affaires académiques à l’UNSTIM a remercié le Chef de l’Etat Patrice Talon et son gouvernement ainsi que tous ceux qui ont œuvré au lancement du chantier.

La construction de l’UNSTIM d’Abomey entre dans le cadre de la mise en œuvre du projet d’Appui à l’université nationale d’agriculture (UNA) et à l’Université Nationale des Sciences Technologies Ingénierie et Mathématiques (UNSTIM), selon Adam Pinto, le Directeur Général de l’Agence pour la construction des infrastructures du secteur de l’éducation (ACISE).

M. M.

14 décembre 2022 par ,