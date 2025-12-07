Le gouvernement intensifie les efforts pour un système de santé plus performant

L’Etat Béninois s’est fixé plusieurs priorités pour le bien-être des populations en 2026. Les crédits alloués au secteur de la santé pour le compte de l’exercice 2026, s’élèvent à 198 054 508 202 FCFA. Ils envisagent la mise en œuvre

En 2026, l’État ambitionne de garantir à tous les Béninois, une bonne santé pour la promotion du bien-être des populations selon le cycle de vie. Pour atteindre cet objectif, plusieurs priorités ont été définies. Il s’agira :

– de renforcer la qualité des services de soins de santé primaires et de poursuivre la lutte contre les maladies prioritaires (Paludisme, VIH Sida et la tuberculose), les maladies non transmissibles, les hépatites, les maladies tropicales négligées ;

– de renforcer la capacité de production des institutions de formation des professionnels de santé au Bénin (INMeS et IFSIO) ;

– d’améliorer la disponibilité des produits de la planification familiale, de la santé sexuelle et reproductive ;

– de mettre en œuvre le Système d’Information Hospitalier (SIH) dans tous les hôpitaux publics ;

– d’élaborer et de mettre en œuvre la stratégie nationale de développement de la santé numérique intégrant les m-health ; etc.

En effet, l’analyse des indicateurs clés du secteur de la santé selon le gouvernement, montre une progression notable dans la conformité des infrastructures aux normes. Le pourcentage d’infrastructures respectant les normes est passé de 50 % en 2019 à 85 % en 2024.

Sur le triennal 2026-2028, les investissements dans les équipements médicaux et la maintenance des infrastructures seront poursuivis et renforcés. Concomitamment, un accent particulier sera mis sur l’amélioration de la gouvernance du secteur et le renforcement des effectifs ainsi qu’à à la prévention et la lutte contre les maladies. Ces actions intègrent un important soutien aux personnes vulnérables à travers, entre autres, la poursuite de la gratuité des soins de santé aux enfants atteint du paludisme, la gratuité de la césarienne, la prise en charge de certaines affections cardiaques. Plus particulièrement, l’année 2026 marquera la mise en service des infrastructures achevées et le démarrage de la construction de nouvelles infrastructures dont les études sont achevées.

F. A. A.

7 décembre 2025 par ,