Le gouvernement garantit la continuité scolaire et universitaire à 29.533 filles

Le Projet pour l’autonomisation des femmes et le dividende démographique au Sahel (SWEDD) est au terme de sa mise en œuvre depuis le 31 décembre 2024. Le gouvernement a ordonné la poursuite des transferts monétaires conditionnels aux filles bénéficiaires dans le cadre du projet.

Après cinq ans de mise en œuvre, le projet SWEDD a permis de fournir aux filles bénéficiaires, 33.000 kits scolaires. Grâce à cet apport en ressources financières, il a été observé que le taux d’achèvement des cours par les apprenantes bénéficiaires est de 97% en moyenne.

Mais, en raison de la clôture du projet, les filles bénéficiaires n’ont pas pu recevoir les transferts monétaires conditionnels qui accompagnent les kits et leur permettent d’avoir les moyens de subsistance. C’est dans cette perspective que le gouvernement a autorisé en Conseil des ministres, la « mise en œuvre des transferts monétaires conditionnels aux filles bénéficiaires du Projet SWEDD sur la période de janvier à juin 2025 ».

La poursuite de cette opération, selon le Conseil des ministres, concerne « 29.272 filles bénéficiaires des transferts monétaires conditionnels » et « 261 universitaires boursières des sciences techniques industrielles et agricoles ». L’objectif est de maintenir les bénéficiaires dans les classes jusqu’à la fin de l’année scolaire en cours, a précisé le gouvernement.

Le Conseil a instruit le ministre des Affaires Sociales et de la Microfinance et le ministre de l’Economie et des Finances à prendre les dispositions nécessaires en vue de l’opérationnalisation diligente de la mesure.

M. M.

12 mars 2025 par ,