Le gouvernement galvanise les troupes en mission dans le Nord-Bénin

Une délégation du gouvernement composée des ministres Alain NOUATIN de la défense, Alassane SEIDOU de l’intérieur et de la sécurité publique, et Raphaël AKOTEGNON de la décentralisation et de la gouvernance locale, s’est rendue dans les communes de Kérou et de Matéri, victimes ces derniers jours d’attaques de groupes armés. Après l’assistance et la sensibilisation des populations, la délégation s’est rendue dans les camps de base de forces de défense et de sécurité.

Les éléments des forces de défense et de sécurité déployés dans la partie septentrionale du Bénin pour repousser les attaques de groupes armés ne manqueront pas des moyens logistiques et humains nécessaires pour l’accomplissement sans faille de leur mission. C’est la promesse faite par une délégation du gouvernement au cours d’une descente les 14 et 15 mai 2023 à Kérou et à Matéri après les attaques survenues début mai.

Sous la conduite du chef d’État-Major Général de l’Armée de Terre et du directeur général de la Police Républicaine, la délégation composée des ministres Alain NOUATIN de la défense, Alassane SEIDOU de l’intérieur et de la sécurité publique, et Raphaël AKOTEGNON de la décentralisation a visité les deux camps de base. Ces membres du gouvernement après avoir prodigué des conseils aux éléments des forces de défense et de sécurité, leur ont témoigné la reconnaissance de la Nation.

17 mai 2023 par ,