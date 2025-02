Le gouvernement exprime son « vif regret »

Le Bénin est en deuil depuis ce jeudi 20 février 2025, suite à la mort tragique de Kouaro Yves Chabi, ministre des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle. Le gouvernement béninois, par son secrétariat général, a exprimé ses condoléances à la famille de l’illustre disparu.

Le gouvernement béninois attristé par la mort de l’un de ses membres, en la personne de Kouaro Yves Chabi, ministre des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle. Le secrétariat général du gouvernement a annoncé officiellement la triste nouvelle qui s’est répandue comme une traînée de poudre dans la soirée de ce jeudi 20 février 2025, à travers un communiqué.

« En cette triste occasion, le Président de la République et le Gouvernement présente à la nation tout entière et à la famille éplorée, leurs vives condoléances. La date des obsèques selon le communiqué du gouvernement, sera communiquée ultérieurement.

Une délégation de l’UP-R au domicile du défunt

Ce vendredi 21 février 2025, une délégation de la haute direction politique du parti Union Progressiste le Renouveau (UP-R), s’est rendue au domicile de feu Kouaro Yves Chabi à Parakou. La délégation composée du président Joseph Djogbénou, de la vice-présidente de la République, Mariam Chabi Talata Zimé, des ministres conseillers, des députés ainsi que de plusieurs personnalités, est allée saluer la mémoire du défunt. Moment chargé d’émotions et de recueillement au cours duquel ils ont témoigné « la solidarité et la sollicitude du parti à la famille ».

« Grande est notre tristesse, profondes sont nos douleurs et immenses sont nos peines face à la disparition brutale de notre camarade Yves Kouaro Chabi. Un départ si soudain, si violent… Mais au-delà de notre souffrance d’humains, nous trouvons réconfort et espoir dans la foi. Tous les militants et militantes de l’Union Progressiste Le Renouveau se joignent à moi pour vous témoigner nos sincères et profondes condoléances. Que Dieu, dans Sa miséricorde infinie, accorde à notre frère et camarade Yves Kouaro Chabi la lumière éternelle. », a écrit Joseph Djogbénou dans le livre de condoléances.

Le ministre des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle a trouvé la mort dans un accident de circulation alors qu’il se rendait à Parakou, ville située dans le Nord-Est du Bénin pour une mission dans le cadre de la Journée Internationale de la Langue Maternelle. Comme lui, son garde-corps a perdu la vie dans le drame. Seuls l’épouse du ministre et le chauffeur qui conduisait le véhicule, ont survécu avec quelques traumatismes.

