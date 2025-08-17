Le gouvernement exprime sa compassion et annonce une enquête

Le gouvernement béninois a réagi après le grave accident de circulation survenu dans la nuit du 16 au 17 août, sur la Route nationale inter-États n°2, à la hauteur du pont de Glazoué.

Le véhicule impliqué dans l’accident est « un autocar d’une compagnie de transport international de passagers en direction de Malanville qui a perdu le contrôle et fini sa course dans le lit du fleuve », selon un communiqué conjoint du ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Séidou, et du ministre du Cadre de vie et des Transports, José Tonato.

Le gouvernement a assuré que « toutes les dispositions sont prises pour secourir les victimes et pour récupérer l’épave du véhicule ». Il a également présenté « sa compassion aux familles des victimes » et affirmé sa solidarité envers les passagers survivants.

En attendant les résultats de l’enquête sur les causes du drame, l’Exécutif appelle à la vigilance.

Les deux ministres rappellent « la responsabilité des compagnies de transport » et insistent sur « l’observance scrupuleuse des règles de conduite, la prudence et la tolérance sur la route ».

