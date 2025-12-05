Voici pourquoi “Cardinal” n’apparaît plus dans l’appellation

Le MicroCrédit Alafia III démarre avec des virements allant à 200.000f / Call Center 7320
Aéroport Bernardin Gantin de Cotonou
5 décembre 2025 par Marc Mensah
La nouvelle appellation de l’aéroport de Cotonou a suscité des questions. Face à la presse ce vendredi 5 décembre 2025, le porte-parole du gouvernement, Wilfried (…)
Foot
5 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
1xBet, le meilleur site de paris sportifs international, vous présente les matchs les plus attendus du week-end. Profitez de ce guide pour placer des paris gagnants, mais (…)
Événement au Bénin
5 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le Dôme du Sofitel de Cotonou a vibré, jeudi 4 décembre 2025, au rythme du rire et de l’émotion pour la soirée inaugurale de la première édition de Cotonou Comedy (…)
Journée porte ouverte du CMATg
5 décembre 2025 par La Rédaction
Le Club des Métiers d’Art et d’Artisanat du Togo (CMATg) organise une grande Journée Portes Ouvertes (JPO) le samedi 13 décembre 2025 à 15 heures, dans ses locaux situés à (…)
Budget de l’Etat 2026
5 décembre 2025 par Marc Mensah
Dans le cadre du budget de l’État pour l’année 2026, le gouvernement met un accent particulier sur le renforcement de la sécurité publique et la protection du territoire (…)
Prévisions budgétaires pour 2026
5 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Plusieurs actions sociales sont prévues au budget de l’Etat exercice 2026 qui s’élève à la somme de 103 749 613 163 FCFA pour les secteurs de l’agriculture, de l’élevage (…)
Vie des partis politiques au Bénin
5 décembre 2025 par Marc Mensah
Le principal parti d’opposition Les Démocrates (LD) continue d’enregistrer des démissions !
Trois vice-présidents des Démocrates ont rendu leur démission le 4 décembre (…)
