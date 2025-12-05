vendredi, 5 décembre 2025 -

3737 visites en ce moment


 
FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Le MicroCrédit Alafia III démarre avec des virements allant à 200.000f / Call Center 7320

Aéroport Bernardin Gantin de Cotonou

Voici pourquoi “Cardinal” n’apparaît plus dans l’appellation


5 décembre 2025 par Marc Mensah
La nouvelle appellation de l’aéroport de Cotonou a suscité des questions. Face à la presse ce vendredi 5 décembre 2025, le porte-parole du gouvernement, Wilfried (…)  
Lire la suite
Foot

Le premier choc Conte-Spalletti et autres affiches : pariez sur les (…)


5 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
1xBet, le meilleur site de paris sportifs international, vous présente les matchs les plus attendus du week-end. Profitez de ce guide pour placer des paris gagnants, mais (…)  
Lire la suite
Événement au Bénin

Cotonou Comedy Festival s’ouvre sous des éclats de rire


5 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le Dôme du Sofitel de Cotonou a vibré, jeudi 4 décembre 2025, au rythme du rire et de l’émotion pour la soirée inaugurale de la première édition de Cotonou Comedy (…)  
Lire la suite
Journée porte ouverte du CMATg

Une immersion au cœur des métiers d’art le 13 décembre


5 décembre 2025 par La Rédaction
Le Club des Métiers d’Art et d’Artisanat du Togo (CMATg) organise une grande Journée Portes Ouvertes (JPO) le samedi 13 décembre 2025 à 15 heures, dans ses locaux situés à (…)  
Lire la suite
Budget de l’Etat 2026

Voici les actions sociales dans le secteur de la sécurité et défense


5 décembre 2025 par Marc Mensah
Dans le cadre du budget de l’État pour l’année 2026, le gouvernement met un accent particulier sur le renforcement de la sécurité publique et la protection du territoire (…)  
Lire la suite
Prévisions budgétaires pour 2026

D’importantes actions sociales annoncées dans le secteur de l’agriculture


5 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Plusieurs actions sociales sont prévues au budget de l’Etat exercice 2026 qui s’élève à la somme de 103 749 613 163 FCFA pour les secteurs de l’agriculture, de l’élevage (…)  
Lire la suite
Vie des partis politiques au Bénin

Démission de 3 vice-présidents au sein des LD


5 décembre 2025 par Marc Mensah
Le principal parti d’opposition Les Démocrates (LD) continue d’enregistrer des démissions ! Trois vice-présidents des Démocrates ont rendu leur démission le 4 décembre (…)  
Lire la suite

Un Béninois nommé coordinateur du site de Tanger CAN 2025


5 décembre 2025 par Marc Mensah
La Confédération Africaine de Football (CAF) a désigné Viwil Paqui, (…)
Lire la suite

Le gouvernement dote les producteurs de Dassa et de Parakou de (…)


5 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le ministre de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche a procédé ce (…)
Lire la suite

Le Gouvernement accompagne l’édition 2025 des Ciné229 Awards


5 décembre 2025 par Marc Mensah
A l’approche des Ciné229 Awards 2025, la présidente du Comité (…)
Lire la suite

Les États-Unis offrent au Bénin plus d’1 milliard FCFA de matériels (…)


5 décembre 2025 par Marc Mensah
Les États-Unis d’Amérique ont remis, jeudi 4 décembre 2025, plus d’un (…)
Lire la suite

La commercialisation du soja grain lancée au Bénin


5 décembre 2025 par Marc Mensah
La campagne de commercialisation du soja grain démarre ce vendredi 05 (…)
Lire la suite

Voici les projets phares dans le secteur de l’eau et énergie


5 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Dans la loi de finances, gestion 2026, le gouvernement béninois (…)
Lire la suite

Plus de 91 milliards FCFA pour améliorer les conditions de travail


5 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Dans le cadre de la loi de finances gestion 2026, le gouvernement (…)
Lire la suite

Une dizaine d’individus interpellés sur le parking gros-porteurs de Godomey


5 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les éléments du commissariat de l’arrondissement de Godomey ont (…)
Lire la suite

Le poste de péage de Houègbo s’ouvre le 5 janvier prochain


5 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le poste de péage de Houègbo situé à Toffo, dans le département de (…)
Lire la suite

De nouveaux chefs d’entreprise et salariés décrochent leurs diplômes à (…)


5 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Cinq candidats au parcours de la Validation des Acquis de l’Expérience (…)
Lire la suite

Voici les 7 membres nommés au CA de l’ADPME


4 décembre 2025 par Marc Mensah
Le président Patrice Talon a nommé, par décret, les sept (07) membres (…)
Lire la suite

Liste des admis pour la reprise au concours de 172 fonctionnaires/MEF


4 décembre 2025 par Marc Mensah
Liste des candidats admis pour la reprise dans les corps des Ingénieurs (…)
Lire la suite

Le Bénin sacré champion du tournoi UFOA-B


4 décembre 2025 par Marc Mensah
Le Bénin a remporté, jeudi 04 décembre 2025, la 4ᵉ édition du tournoi (…)
Lire la suite

KAORY VENTURES SAS expulsée pour 6,8 millions F de loyers impayés


4 décembre 2025 par Marc Mensah
Le Tribunal de Commerce de Cotonou a condamné la société KAORY VENTURES (…)
Lire la suite

Voici les pièces du dossier d’inscription au BAC 2026


4 décembre 2025 par Marc Mensah
L’Office du Baccalauréat a communiqué la liste des pièces nécessaires (…)
Lire la suite

ATLANTIC CONSULTING GROUP TRAVELS & TOURS condamnée pour billets (…)


4 décembre 2025 par Marc Mensah
Le Tribunal de commerce de Cotonou a condamné, le 27 novembre 2025, la (…)
Lire la suite

VIDÉOS

Bruno Adjahounzo, DRP de la HAAC n’est plus !


2 décembre 2025 par Marc Mensah
Le Directeur des Relations Publiques et de la Communication de la Haute (…)
Voir

Le MicroCrédit Alafia III démarre avec des virements allant à 200.000f (…)


17 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Voir

Le Bénin présent au Forum “Notre Futur Brésil–France”


7 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le Ministre des Affaires étrangères, Monsieur Olushegun ADJADI BAKARI, (…)
Voir

L’intégralité des propos de Patrice Talon sur les sujets d’actualité


4 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le président de la République du Bénin, Patrice Talon s’est prononcé (…)
Voir

Un monument sous-marin à Ouidah en mémoire des esclaves


2 octobre 2025 par Marc Mensah
Un monument commémoratif sous-marin sera bientôt érigé au large de (…)
Voir

Le PAPC met la ville de Cotonou à l’abri des inondations


17 septembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
t. 2025 La gestion durable des eaux pluviales est l’un des défis (…)
Voir

Patrice Talon à la soirée d’ouverture de Cotonou Comedy Festival


4 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le Dôme du Sofitel de Cotonou abrite ce jeudi 4 décembre 2025, la (…)
Lire la suite

Cotonou Comedy Festival célèbre les humoristes africains


4 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Du 1er au 6 décembre 2025, le Bénin accueille la toute première édition (…)
Lire la suite

Le modèle béninois salué par les partenaires internationaux


4 décembre 2025 par Marc Mensah
La Journée internationale des personnes handicapées a été célébrée, (…)
Lire la suite

Appel à candidatures pour l’édition 2026 du Prix Abdoulaye FADIGA pour (…)


4 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
La Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) lance un (…)
Lire la suite

D’Arlit à Lomé : la traversée périlleuse de l’uranium nigérien


4 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Au petit matin du 27 novembre, une vingtaine de camions chargés de fûts (…)
Lire la suite

Les Guépards scolaires en finale de l’UFOA-B U15


4 décembre 2025 par Marc Mensah
La finale du tournoi UFOA-B U15 garçons est prévue ce jeudi 4 décembre (…)
Lire la suite

150 migrants béninois rapatriés d’Algérie


4 décembre 2025 par Marc Mensah
150 migrants béninois en situation irrégulière en Algérie, dont des (…)
Lire la suite

Les actions sociales inscrites au Bugdet de l’Etat exercice 2026


4 décembre 2025 par Marc Mensah
Le Budget de l’Etat, gestion 2026 s’établit à 3 783,98 milliards de (…)
Lire la suite

Vlavonou reçoit une délégation de députés français


4 décembre 2025 par Marc Mensah
Une délégation de députés français a été reçue mardi 2 décembre 2025 (…)
Lire la suite

Les députés examinent le Budget de l’Etat 2026 ce jeudi


4 décembre 2025 par Marc Mensah
L’Assemblée nationale se réunit ce jeudi 04 décembre 2025 en séance (…)
Lire la suite

Le promoteur de radio La Voix de Tado s’est éteint


4 décembre 2025 par Marc Mensah
Le monde des médias béninois en deuil ce jeudi 04 novembre 2025 ! Le (…)
Lire la suite

Un pasteur jugé pour avoir intégré des fidèles à la plateforme CEA


4 décembre 2025 par Marc Mensah
Accusé d’avoir encouragé au moins 35 de ses fidèles à investir sur CEA, (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires