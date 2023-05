Gouvernement et syndicats examinent les doléances des travailleurs

La première session ordinaire de l’année 2023 de la Commission nationale de concertation, de consultation et de négociation collectives s’est tenue, ce mardi 16 mai, sous la présidence du ministre d’Etat Abdoulaye Bio Tchané. Lors de la session, les doléances de l’année 2022 en instance ont été examinées.

Rencontre gouvernement et secrétaires généraux des centrales et confédérations syndicales. Les discussions ont porté sur les préoccupations relevant du ministère des enseignements maternel et primaire et de celui de l’enseignement secondaire, de la formation technique et professionnelle.

Dans son intervention, le ministre d’Etat, Abdoulaye Bio Tchané, président de la Commission a fait part des acquis des consultations et des négociations collectives au terme des sessions des 26 avril, 8 septembre et 06 décembre 2022 de la commission. « En termes de bilan sommaire, les acquis obtenus portent notamment sur la revalorisation des salaires des travailleurs dans les secteurs public et privé à travers le relèvement de la valeur du point indiciaire de 3% et l’institution d’un sursalaire au profit des agents de l’État, fonctionnaires ou agents contractuels de droit public, pour compter du 1er décembre 2022 », a-t-il indiqué.

L’incidence financière de cette revalorisation, informe Bio Tchané, est chiffrée à plus de 60 milliards FCFA par an. Le ministre d’Etat rappelle aussi que le « gouvernement a obtenu du patronat, le relèvement du Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti (SMIG) à hauteur de 30% pour le faire passer de 40.000 FCFA à 52.000 FCFA, pour compter du 1er janvier 2023. Plusieurs autres mesures ont été également prises au profit des retraités du secteur public, des Aspirants au Métier d’Enseignant (AME) etc. Les efforts du gouvernement ont été salués par les acteurs sociaux. Certaines doléances ont été réitérées.

Pour le Secrétaire Général de la CSTB, Kassa Mampo, cette rencontre gouvernement-syndicats au lieu d’être un cadre de négociation collective n’est qu’une séance de concertation. « La commission de concertation, de consultation et de négociation n’est en réalité qu’une commission de concertation, il n’y a pas négociation. (…) on peut constater qu’il y a eu revalorisation des salaires surtout dans le secteur public. (…) Mais le plus important, c’est dans le secteur privé qu’il y a eu augmentation du SMIG. D’accord, mais il n’y a pas hiérarchisation des salaires », a-t-il souligné.

Selon la Vice-présidente de la Commission nationale de concertation, Adjidjatou Mathys, « le gouvernement est en train de travailler sur la question ». Dans la sous-région et au-delà, indique-t-elle, plus aucun pays ne prend le risque de procéder à la hiérarchisation des salaires. « Nous avons pris les informations dans la sous-région. Pour le SMIG, c’est pour protéger les plus faibles mais pour la suite si vous décrétez la hiérarchisation des salaires et qu’il se fait qu’une entreprise n’a pas les moyens de payer ce niveau de revalorisation décrété, comment ça va se faire ? Il faut tenir compte des moyens ou des ressources des entreprises publiques. Toutes les communes ne disposent pas du même niveau de moyen », a ajouté Adjidjatou Mathys. Les discussions vont se poursuivre lors des prochaines séances pour l’amélioration des conditions de vie des travailleurs béninois.

Les ministres des trois ordres de l’enseignement, les ministres de la santé, de la justice ont également pris part à la rencontre ainsi que le CONEB et le Conseil National du Patronat du Bénin. Les secrétaires généraux des centrales et confédérations syndicales CSTB, COSI Bénin et CSA Bénin étaient également présents à la séance.

A.A.A

