Le gouvernement engage les études pour la réhabilitation de l’axe Aplahoué-Illara

La route Aplahoué-Abomey-Bohicon-Covè-Kpédékpo-Kétou-Illara sera bientôt reconstruite. Les études techniques seront lancées mardi 27 mai 2025 à Cotonou.

Dans son ambition à assurer la bonne circulation des personnes et des biens, le gouvernement va procéder à la reconstruction de plusieurs routes dont la route Aplahoué-Abomey-Bohicon-Covè-Kpédékpo-Kétou-Illara, longue de 146 Km. Les études technique, économique, environnementale et sociale, de sécurité routière et d’élaboration de dossiers d’appel d’offres seront lancées à Cotonou le mardi 27 mai prochain.

Les travaux d’études tiennent compte également de la route Djougou-N’Dali, longue de 127 Km, et Allada-Bohicon, longue de 75 Km. Soit un total 348 Km de route à reconstruire et aménager pour le bonheur des populations.

