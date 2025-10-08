Le gouvernement enclenche le lancement de ‘’Bénin TV Alafia’’

En Conseil des ministres ce mercredi 8 octobre 2025, le gouvernement béninois a pris une décision relative à l’opérationnalisation de Bénin TV Alafia, la chaîne publique entièrement dédiée à la promotion des langues nationales.

Pour assurer un démarrage effectif de la nouvelle chaîne, Bénin TV Alafia, le Conseil a autorisé la contractualisation avec des entreprises spécialisées dans plusieurs domaines stratégiques. Il s’agit notamment de l’acquisition des droits de diffusion d’une série internationale ; le doublage de séries (acquises et produites) dans les sept langues d’édition retenues pour la chaîne ; la production d’une série inédite.

L’ensemble de ces prestations vise à fournir aux téléspectateurs un contenu attractif, éducatif et enraciné dans les langues et cultures béninoises.

Le ministre du Numérique et de la Digitalisation a été instruit pour veiller à la mise en œuvre diligente de ces différentes actions, dans le respect du calendrier prévu. Annoncée comme une chaîne unique en son genre, Bénin TV Alafia entend valoriser les langues nationales comme outils de transmission du savoir, de divertissement et de cohésion sociale. Elle s’inscrit dans la dynamique du gouvernement visant à promouvoir le patrimoine immatériel béninois et à renforcer l’accès à l’information pour tous, y compris dans les zones rurales.

A.A.A

8 octobre 2025 par ,