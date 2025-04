Le gouvernement en campagne contre le travail des enfants

Une délégation gouvernementale composée des ministres Adidjatou Mathys du travail et de la fonction publique, Véronique Tognifodé des affaires sociales et de la microfinance, et du ministre conseiller, Mariam Djaouga Sacca, étaient au marché Houndjro à Abomey et à la gare routière de Bohicon le jeudi 3 avril 2025. L’objectif de cette descente est de sensibiliser les acteurs intervenant sur ces deux sites, sur le danger que constitue le travail des enfants.

« Les enfants à l’école, les adultes au travail », c’est l’appel lancé par le gouvernement jeudi 3 avril 2025 au marché de Houndjro à Abomey et à la gare de stationnement des bus à Bohicon, deux sites à forte prévalence du travail des enfants dans le Zou. Dans ce département, le taux de prévalence du travail des enfants selon les services de communication du gouvernement, est estimé à 22,5 % alors qu’au niveau national, il est établi à 19,9 %.

Pour le ministre du travail et de la fonction publique, le travail des enfants est un « fléau qui exige des acteurs, de la détermination, des actions concertées et des échanges d’expériences ». A en croire la délégation qu’elle conduit, le programme de modernisation des marchés et de réhabilitation des gares routières font partie des actions initiées par l’Exécutif béninois pour permettre aux usagers de libérer les enfants des activités économiques. Avec ses collègues ministres, Adidjatou Mathys a exhorté les usagers de ces deux sites à privilégier l’avenir des enfants en les retirant de ces lieux, pour les envoyer à l’école.

Les séances d’échanges avec les usagers de ces deux sites ont été l’occasion pour la délégation, de mettre en lumière les actions du gouvernement destinées à soulager les peines des parents par rapport aux dépenses liées à la scolarisation des enfants. Le ministre du travail et de la fonction publique et ses collègues ont évoqué notamment le programme des cantines scolaires, et la mesure d’exonération des frais de scolarité, puis appelé à la bonne foi des usagers pour le maintien des enfants à l’école.

Cette descente de la délégation gouvernementale s’inscrit dans le cadre de la campagne « Tolérance zéro au travail des enfants dans les secteurs à forte prévalence », soutenue par l’UNICEF et à la mise en œuvre de l’accompagnement du gouvernement de Luxembourg dans le cadre de la lutte à travers le projet : « Soutien au gouvernement du Bénin pour la réalisation des droits des enfants à risque ou affectés par la traite, le travail des enfants et ses pires formes ». Une initiative qui se déploie dans les départements du Zou et du Couffo. Les délégations des deux Partenaires techniques et financiers étaient également aux côtés des ministres pour cette descente dans le Zou.

F. A. A.

5 avril 2025 par ,