Le gouvernement échange avec les syndicats

La première session ordinaire de la Commission Nationale de Concertation, de Consultation et de Négociations Collectives au titre de l’année 2025 s’est ouverte, ce jeudi 22 mai, à la salle des fêtes des Tours administratives à Cotonou. Les travaux ont été ouverts par le ministre d’Etat, Abdoulaye Bio Tchané, chargé du Développement et de la Coordination de l’Action gouvernementale.

Les membres du gouvernement et les syndicats ont entamé des échanges ce jeudi 22 mai. C’est à l’occasion de la première session ordinaire de la Commission Nationale de Concertation, de Consultation et de Négociations Collectives au titre de l’année 2025. Selon le ministre d’Etat, Abdoulaye Bio Tchané, cette rencontre n’est pas un simple rendez-vous institutionnel. « Elle illustre de manière éclatante la détermination partagée des membres de cette commission à préserver et renforcer un climat social apaisé », a-t-il déclaré.

A l’en croire malgré les efforts réalisés, le gouvernement reste conscient que des défis subsistent. C’est pourquoi, souligne Abdoulaye Bio Tchané, le gouvernement demeure engagé à entretenir un dialogue social ouvert et constant.

Pour le ministre d’Etat, la paix sociale est le fruit d’un engagement collectif, un travail rigoureux et constant dans le respect mutuel entre les différents acteurs. Les discussions sont entre autres axées sur les doléances des confédérations syndicales pour l’année 2025.

