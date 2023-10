Le gouvernement échange avec les bénéficiaires du programme Agrostudies

Le ministre des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle, Kouaro Yves Chabi et son collègue de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche Gaston Dossouhoui ont échangé, vendredi 6 octobre 2023, avec trois promotions d’apprenants béninois, bénéficiaires du Programme Agrostudies.

Des jeunes béninois bénéficient dans le cadre du programme Agrostudies d’un stage professionnel pratique de 11 mois en Israël dans les domaines de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche. C’est un partenariat signé avec le gouvernement béninois pour promouvoir l’entreprenariat agricole moderne. Les lauréats de la promotion 2023-2024 s’apprêtent à se rendre en Israël. Ils ont reçu les conseils des ministres Kouaro Yves Chabi et Gaston Dossouhoui. « Les étudiants de la promotion 2023-2024, par ma voix, promettent de suivre les conseils donnés par nos deux Ministres. Nous nous engageons à respecter les clauses du partenariat qui lie notre pays et Israël. Nous tenons aussi à remercier, très sincèrement, toutes les parties prenantes du Programme Agrostudies », a affirmé le Porte-Parole des lauréats.

Les ministres ont aussi échangé avec les anciens lauréats des promotions 2020-2021 et 2021-2022. Ils ont félicité les lauréats pour leur exemplarité et leur retour effectif au Bénin après la formation. Les Ministres ont rassuré les lauréats de l’accompagnement du Fonds National de Développement Agricole (FNDA) pour le financement des projets d’extension de leurs activités. Les lauréats de la promotion 2022-2023 ont bénéficié chacun d’une assistance conformément aux engagements pris par le Gouvernement à travers le FNDA. Les projets de certains lauréats sont à la phase d’étude pour un financement immédiat.

A.A.A

