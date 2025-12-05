Le gouvernement dote les producteurs de Dassa et de Parakou de matériels agricoles

Le ministre de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche a procédé ce jeudi 04 décembre 2025, à la remise d’équipements agricoles aux bénéficiaires du Projet de développement intégré des chaînes de valeurs agricoles (PDI-CVA), des villes de Dassa et de Parakou.

Afin de réduire les pertes post récoltes et assurer la sécurité alimentaire, le gouvernement apporte son appui aux producteurs agricoles. Les bénéficiaires du PDI-CVA dans les villes de Dassa et de Parakou ont reçu des équipements agricoles dans ce cadre ce jeudi 04 décembre 2025.

A Parakou, 30 motoculteurs avec leurs accessoires (remorques, charrues à socs, cultivateurs, butteurs, canadiens, roues à cage), 75 faucheuses de riz ; une chaîne de traitement des semences végétales, d’une valeur de 234.835.000 millions FCFA, ont été mis à disposition.

Du côté de Dassa, 20 égreneuses de maïs et 20 moissonneuses de maïs, d’une valeur de 104 millions FCFA ont été mises à la disposition des producteurs.

Les mauvaises techniques, l’insuffisance et l’inadéquation des équipements et matériels, entravent la production, la transformation et la commercialisation des produits agricoles. C’est ce qu’a souligné le ministre de l’agriculture à chaque étape de remise des équipements agricoles. A l’en croire, il existe encore de nos jours, de faibles rendements dans les exploitations agricoles et unités de transformation, caractérisés par les pertes post récoltes, lesquelles, impactent négativement la productivité ainsi que les objectifs d’amélioration de la production. Autant d’insuffisances que le PDI-CVA a voulu corriger en acquérant ces équipements agricoles au profit des producteurs de riz et de maïs.

Le président de la Plateforme nationale des organisations paysannes et de producteurs agricoles du Bénin (PNOPPA-BÉNIN), Arouna LAWANI a exprimé au nom des producteurs, ses remerciements au gouvernement pour sa vision et son engagement en faveur de la souveraineté alimentaire. « Nous prenons l’engagement solennel de faire un bon usage de ces équipements, d’en assurer la gestion rigoureuse pour augmenter nos rendements, valoriser nos productions et renforcer la compétitivité de nos chaînes de valeurs », a-t-il rassuré.

Présent à la cérémonie de remise des équipements, Idrissou BAKO, coordonnateur du PDI-CVA, a rappelé l’objectif principal du projet. Celui de stimuler un sous-secteur intégré viable du riz et du maïs au Bénin afin de promouvoir la diversification économique, la sécurité alimentaire, les opportunités d’emploi durables et l’amélioration des moyens de subsistance.

F. A. A.

