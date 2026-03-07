Le gouvernement des mesures en faveur des Béninois au Moyen-Orient

Face à la détérioration de la situation sécuritaire au Moyen-Orient ces derniers jours, le gouvernement béninois a fait de la protection de ses ressortissants résidents ou de passage dans la région, une priorité. Un certain nombre de mesures sont annoncées en leur faveur.

Le gouvernement béninois au secours des ressortissants béninois au Moyen-Orient, région en proie depuis quelques jours à des frappes américano-israéliennes contre l’Iran. Un centre de crise et de soutien a été mis en place pour venir en aide aux Béninois concernés. Ce dispositif est joignable via WhatsApp sur le +229 01 98 91 91 91 en cas d’urgence.

Les Béninois résidant ou se trouvant temporairement dans les zones touchées sont également invités à se signaler en ligne à travers le portail des services publics https://service-public.bj/public/services/service/PS01351 pour être informés ou pris en charge rapidement. Le dossier complet et les coordonnées des ambassades béninoises sont disponibles sur le lien : https://diplomatie.gouv.bj.

Par ces deux canaux, ils pourront recevoir des informations et, si nécessaire, une assistance rapide. Les informations détaillées ainsi que les coordonnées des ambassades du Bénin sont disponibles sur le site du ministère des Affaires étrangères.

Pour l’heure, les autorités n’ont pas précisé le nombre de ressortissants béninois présents dans la région. Toutefois, Cotonou assure avoir pris les dispositions nécessaires pour porter secours à ses citoyens potentiellement pris au piège par ce conflit qui dure depuis près d’une semaine.

F. A. A.

