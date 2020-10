Le gouvernement débloque les fonds pour l’UP, BR et FCBE

La Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) a reçu un virement de 1 milliard 500 millions FCFA sur ses comptes de la part du Ministère de l’Economie et des Finances (MEF) dans le cadre du financement public des partis politiques. Ces fonds sont répartis en fonction du nombre d’élus que chacun des partis UP, BR et FCBE a obtenu lors des élections législatives d’avril 2019 et des communales de mai 2020. Ils seront virés dans le compte bancaire des trois partis, a fait savoir, lundi 19 Octobre 2020, sur Océan fm, Abou Boukari Adam Soulé, chargé du suivi des partis politiques, des études et de la conception des documents électoraux à la CENA.

Selon les explications de Abou Boukari Adam Soulé, chargé du suivi des partis politiques, des études et de la conception des documents électoraux à la CENA, l’Union Progressiste (UP) et le Bloc Républicain (BR), sont les deux partis qui ont eu des députés lors des élections législatives d’avril 2019. « Donc, les 40% de ces montants-là, seront réservés à ces deux partis-là. On va les répartir au prorata du nombre de sièges que les partis ont obtenu », a expliqué Abou Boukari Adam Soulé.

La clé de répartition de 60% est retenu en ce qui concerne les élections communales et municipales pour lesquelles trois partis ont obtenu des élus.

Ainsi, l’UP, le BR et les FCBE se partageront un montant de 900 millions FCFA.

A en croire le commissaire Adam Soulé, la CENA a déjà en sa possession les pièces qu’il faut pour que les partis concernés entrent en possession de leur part du financement public des partis politiques.

« Les fonds seront virés dans leur compte bancaire », a-t-il précisé.

