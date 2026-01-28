Le gouvernement autorise le paiement de droits et arriérés de salaires aux agents

Ce mercredi 28 janvier 2026 en Conseil des ministres, le gouvernement a décidé du versement des droits et arriérés de salaires aux agents autrefois engagés par des conservateurs ou gestionnaires pour le fonctionnement de musées publics.

Bonne nouvelle ! Les agents engagés dans le cadre du fonctionnement des musées publics par des conservateurs et gestionnaires seront bientôt payés. Le gouvernement, pour des motifs « d’ordre social », a décidé du règlement de leurs droits et de leurs arriérés de salaire.

Les agents concernés selon le communiqué du gouvernement, avaient une rémunération aléatoire, conditionnée par les entrées de recettes issues de la vente des tickets aux visiteurs. Mais, la gestion des fonds ainsi collectés manquait de transparence et il a été mis fin à cette pratique en décembre 2018.

« Depuis lors, les recettes issues de la vente des tickets sont directement versées au Trésor public. De fait, ces établissements culturels n’ont plus les possibilités financières d’assurer la paye des agents concernés et ont été contraints de mettre fin à leurs relations de travail », détaille le Conseil des ministres.

Ce qui a conduit le gouvernement à « prendre en charge l’incidence financière résultant du règlement définitif des droits et arriérés de salaire desdits agents ».

F. A. A.

28 janvier 2026 par