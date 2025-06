Le gouvernement autorise la sélection d’une entreprise qualifiée

En Conseil des ministres ce mercredi 18 juin 2025, le gouvernement a marqué son accord pour la sélection d’une entreprise qualifiée qui va assurer la maîtrise d’ouvrage déléguée dans le cadre du projet de construction et d’équipement des infrastructures du Centre de Formation pour l’Administration locale (CeFAL), à Allada.

Le projet construction du siège du CeFAL selon le communiqué du Conseil des ministres, comprend notamment un bâtiment à usage administratif composé d’un immeuble R+2 équipé ; un immeuble équipé, composé de quatre (4) blocs pédagogiques destinés aux départements de la Formation diplômante et de la Formation continue ainsi qu’un amphithéâtre de 200 places pour les cours en tronc commun ; deux bâtiments R+2 de cinquante dortoirs chacun et un bâtiment R+2 de cent (100) studios ; et une infirmerie et divers aménagements extérieurs.

La mission de maîtrise d’ouvrage déléguée sera confiée à une entreprise qualifiée qui va également assurer la mise en œuvre complète du projet.

