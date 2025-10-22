Le gouvernement autorise la construction de 5 lycées scientifiques et 1 école normale

Les lycées scientifiques d’Abomey-Calavi, de Parakou, Lokossa, Abomey et Natitingou, de même que de l’Ecole normale supérieure d’Abomey-Calavi seront bientôt construits. Le gouvernement a marqué son accord ce mercredi 22 octobre 2025 en Conseil des ministres, pour la contractualisation avec une entreprise qualifiée.

Les travaux de construction de 5 lycées scientifiques et d’une Ecole normale supérieure démarrent bientôt au Bénin. L’annonce a été faite ce mercredi 22 octobre en Conseil des ministres. Il s’agit selon le communiqué du gouvernement, des lycées scientifiques d’Abomey-Calavi, de Parakou, Lokossa, Abomey et Natitingou, de même que de l’Ecole normale supérieure d’Abomey-Calavi.

Selon le communiqué du Conseil des ministres, les études architecturales et techniques y relatives sont achevées. D’où la contractualisation avec une entreprise qualifiée pour la réalisation des travaux qui s’inscrivent dans la suite des réformes engagées pour moderniser le sous-secteur de l’enseignement et de la formation technique et professionnelle. Ces nouvelles infrastructures éducatives participent également selon le gouvernement, de la promotion du développement des sciences, de la technologie et des mathématiques.

Pour le gouvernement, ces lycées et école normale supérieure constituent « le cadre approprié pour un enseignement scientifique de qualité visant l’amélioration des capacités pédagogiques au plan national ». « A terme, ils favoriseront l’émergence d’une élite scientifique béninoise aux capacités compatibles avec les besoins du pays et qui sera dès lors plus apte à contribuer efficacement à son développement économique et technologique », détaille le communiqué du Conseil des ministres.

