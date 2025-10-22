mercredi, 22 octobre 2025 -

1064 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Education

Le gouvernement autorise la construction de 5 lycées scientifiques et 1 école normale




Les lycées scientifiques d’Abomey-Calavi, de Parakou, Lokossa, Abomey et Natitingou, de même que de l’Ecole normale supérieure d’Abomey-Calavi seront bientôt construits. Le gouvernement a marqué son accord ce mercredi 22 octobre 2025 en Conseil des ministres, pour la contractualisation avec une entreprise qualifiée.

Les travaux de construction de 5 lycées scientifiques et d’une Ecole normale supérieure démarrent bientôt au Bénin. L’annonce a été faite ce mercredi 22 octobre en Conseil des ministres. Il s’agit selon le communiqué du gouvernement, des lycées scientifiques d’Abomey-Calavi, de Parakou, Lokossa, Abomey et Natitingou, de même que de l’Ecole normale supérieure d’Abomey-Calavi.
Selon le communiqué du Conseil des ministres, les études architecturales et techniques y relatives sont achevées. D’où la contractualisation avec une entreprise qualifiée pour la réalisation des travaux qui s’inscrivent dans la suite des réformes engagées pour moderniser le sous-secteur de l’enseignement et de la formation technique et professionnelle. Ces nouvelles infrastructures éducatives participent également selon le gouvernement, de la promotion du développement des sciences, de la technologie et des mathématiques.
Pour le gouvernement, ces lycées et école normale supérieure constituent « le cadre approprié pour un enseignement scientifique de qualité visant l’amélioration des capacités pédagogiques au plan national ». « A terme, ils favoriseront l’émergence d’une élite scientifique béninoise aux capacités compatibles avec les besoins du pays et qui sera dès lors plus apte à contribuer efficacement à son développement économique et technologique », détaille le communiqué du Conseil des ministres.

F. A. A.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

22 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou




Inscription à titre payant ouverte aux bacheliers dans les EPES


21 octobre 2025 par Marc Mensah
À partir de ce mercredi 22 octobre, les nouveaux bacheliers souhaitant (…)
Lire la suite

9.000 salles de classes au primaire, 400 milliards F pour lycées et (…)


17 octobre 2025 par Marc Mensah
Face aux critiques selon lesquelles l’éducation serait le « parent (…)
Lire la suite

Un recrutement pour 300 élèves conseillers pédagogiques et 50 élèves (…)


15 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le gouvernement a autorisé, ce mercredi 15 octobre 2025, en Conseil des (…)
Lire la suite

Les dates de dépôt des dossiers et demandes d’attestations et diplômes (…)


1er octobre 2025 par Marc Mensah
La Direction des examens et concours du ministère de l’enseignement (…)
Lire la suite

Lionel Zinsou, président de la Fondation Sèmè City


1er octobre 2025 par Marc Mensah
L’ancien Premier ministre béninois, Lionel Zinsou a été nommé, mercredi (…)
Lire la suite

Charlemagne IGUE installé recteur de l’UAC


30 septembre 2025 par Marc Mensah
L’Université d’Abomey-Calavi (UAC) a officiellement installé, ce mardi (…)
Lire la suite

Inscriptions ouvertes pour l’obtention du BAPES et CAPES


26 septembre 2025 par Marc Mensah
L’Ecole Normale Supérieure (ENS) de Porto-Novo, a ouvert, du 29 (…)
Lire la suite

Celtiis célèbre les meilleures bachelières du Bénin


26 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
L’opérateur Celtiis a récompensé, ce mercredi 24 septembre, les 12 (…)
Lire la suite

250 orphelins reçoivent des kits scolaires à Porto-Novo et Toffo


25 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
L’Association Main d’Espoir a procédé à la distribution de kits (…)
Lire la suite

Accord de partenariat avec le Brésil, la France et le PAM


20 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le 2e Sommet mondial de la Coalition pour l’alimentation scolaire a été (…)
Lire la suite

La plateforme d’inscription des nouveaux bacheliers ouverte le 22 septembre


18 septembre 2025 par Marc Mensah
Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (…)
Lire la suite

Une nouvelle stratégie pour intégrer tous les enfants hors école d’ici 2030


17 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
En Conseil des ministres ce mercredi 17 septembre 2025, le gouvernement (…)
Lire la suite

Conditions pour être un établissement privé de renommée internationale


17 septembre 2025 par Marc Mensah
Le décret présidentiel n°2025-483 du 30 juillet 2025 fixe les (…)
Lire la suite

L’État offre désormais des ‘’Bourses de vie’’ aux meilleurs au CEP et BEPC


16 septembre 2025 par Marc Mensah
Un nouveau décret fixe les conditions et modalités d’octroi de bourses (…)
Lire la suite

NOCIBE soutient plus de 12.000 élèves pour la rentrée 2025-2026


16 septembre 2025 par Marc Mensah
Les apprenants de la commune d’Adja-Ouèrè ont démarré la rentrée (…)
Lire la suite

Les bacheliers bénéficiaires de bourses pleines à l’UNSTIM


14 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Liste des nouveaux bacheliers bénéficiaires de bourses pleines à (…)
Lire la suite

Les bénéficiaires de bourses pleines à l’UP


14 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Liste des étudiants bénéficiaires de bourses pleines à l’Université de (…)
Lire la suite

Listes des bacheliers bénéficiaires de bourses d’excellence


13 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires