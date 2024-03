Le gouvernement autorise l’aménagement et le bitumage de 332 Km de route

Ce mercredi 13 mars 2024 en Conseil des ministres, le gouvernement a marqué son accord pour des missions de réalisation, de contrôle et la surveillance des travaux de réhabilitation ou d’aménagement et de bitumage de routes. Ces travaux selon le communiqué du Conseil des ministres, s’inscrivent dans le cadre du programme de densification et de modernisation du réseau routier national.

Le gouvernement poursuit son programme de densification et de modernisation du réseau routier national. 332 Km de route seront bientôt aménagés et bitumés. La décision a été prise ce mercredi 13 mars 2024. Selon le communiqué du Conseil des ministres, l’aménagement et le bitumage des routes concerne les axes ci-après :

– Dogbo-Lalo (21 km) ;

– Adjaha-Athiémé, y compris ses bretelles (70 km) ;

– Pénésoulou-Alédjo-Sèmèrè et la bretelle Alédjo-Akaradé-Frontière du Togo (50 km) ;

– Kilibo-Ouèssè (25 km) ;

– Tanguiéta-Cobly (36,85 km) et Tiélé-Matéri (17,75 km) ; ainsi que

la voie d’accès à la caserne militaire d’Allada (4,941 km).

Les travaux concernent également l’aménagement en terre des axes suivant :

– Klouékanmè-Agbangnizoun-Abomey (27,3 km) dont la construction d’un pont à Ahogbèya ;

– Ouèssè-Ansèkè (22 km) ;

– Glazoué-Wèdèmè-Lahotan-Logozohè (22 km) et Glazoué-Assanté-Aklamkpa (32 km) ; puis

– la voie d’accès à l’hôpital psychiatrique d’Allada (2,736 km).

La construction en zone péri-urbaine de 9 ponts unibridge ; 16 ouvrages de type dalot en béton préfabriqué sont également prévus.

