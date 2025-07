Le gouvernement appuie la formation de deux étudiants béninois

Deux étudiants béninois admis à l’Ecole polytechnique de Paris seront pris en charge dans le cadre de leur formation par le gouvernement. La décision a été prise ce mercredi 30 juillet 2025 en Conseil des ministres.

Selon le communiqué du Conseil des ministres, la bourse d’étude pour le cycle d’ingénieur accordée à chacun d’entre eux s’inscrit dans le cadre de « l’encouragement de l’excellence en général et de la formation des professionnels d’élite en particulier ». « Les intéressés, à la fin de leurs études, pourront contribuer efficacement aux efforts de développement du pays dans le domaine de l’aéronautique notamment », renseigne le communiqué.

Profitant de cette occasion, le gouvernement a encouragé les jeunes apprenants des collèges et universités à s’investir davantage pour leur développement personnel et partant pour renforcer le vivier de ressources humaines de qualité dont le pays a besoin dans sa marche inexorable vers le progrès.

