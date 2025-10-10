Le MicroCrédit Alafia III démarre avec des virements allant à 200.000f / Call Center 7320

Fonds de développement des arts et de la culture 42 lauréats reçoivent leurs chèques du FDAC

10 octobre 2025 par ,

La cérémonie officielle de remise de chèques aux bénéficiaires du Fonds de développement des arts et de la culture (FDAC) a eu lieu ce jeudi 9 octobre 2025 au siège de (…)

FDAC 2025 Le gouvernement appuie 42 projets culturels avec 823 millions FCFA

10 octobre 2025 par ,

Le siège de l’Agence de Développement des Arts et de la Culture (ADAC) a servi de cadre, ce jeudi 09 octobre 2025, à la cérémonie officielle de remise de chèques aux (…)

Moyen-Orient Le Maroc soutient l’initiative américaine de cessez-le-feu à Gaza

10 octobre 2025 par ,

Le Maroc a exprimé son soutien à l’annonce du président américain, Donald Trump, de la conclusion d’un accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza. C’est à travers son (…)

Faits divers à Abomey Un jeune homme retrouvé mort dans une citerne à Djimè

9 octobre 2025 par ,

Découverte macabre dans la commune d’Abomey. Un jeune homme âgé de 25 ans environ, a été retrouvé mort dans une citerne dans la localité de Djimè, dans la nuit du mardi 7 (…)

Edition 2025 de World Investor Week (WIW 2025) BRVM réaffirme son engagement pour une éducation financière inclusive (…)

9 octobre 2025 par ,

La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a célébré, ce jeudi 9 octobre 2025, l’édition 2025 de l’initiative mondiale “Ring the Bell for Financial Literacy”, (…)

CAF Trophy Hunt Gagne un iPhone 17 Pro Max, un iPad Air 11, un Valve Steam Deck et (…)

9 octobre 2025 par

Le second semestre 2025 promet d’être intense pour tous les passionnés de football africain. Plusieurs tournois majeurs seront organisés sous l’égide de la CAF, partenaire (…)

