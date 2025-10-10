Le gouvernement appuie 42 projets culturels avec 823 millions FCFA

Le MicroCrédit Alafia III démarre avec des virements allant à 200.000f / Call Center 7320
Fonds de développement des arts et de la culture
10 octobre 2025 par Ignace B. Fanou,
Marina Houénou
La cérémonie officielle de remise de chèques aux bénéficiaires du Fonds de développement des arts et de la culture (FDAC) a eu lieu ce jeudi 9 octobre 2025 au siège de (…)
FDAC 2025
10 octobre 2025 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
Le siège de l’Agence de Développement des Arts et de la Culture (ADAC) a servi de cadre, ce jeudi 09 octobre 2025, à la cérémonie officielle de remise de chèques aux (…)
Moyen-Orient
10 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou,
Ignace B. Fanou
Le Maroc a exprimé son soutien à l’annonce du président américain, Donald Trump, de la conclusion d’un accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza. C’est à travers son (…)
Faits divers à Abomey
9 octobre 2025 par Ignace B. Fanou,
Marina Houénou
Découverte macabre dans la commune d’Abomey. Un jeune homme âgé de 25 ans environ, a été retrouvé mort dans une citerne dans la localité de Djimè, dans la nuit du mardi 7 (…)
Edition 2025 de World Investor Week (WIW 2025)
9 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou,
Ignace B. Fanou
La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a célébré, ce jeudi 9 octobre 2025, l’édition 2025 de l’initiative mondiale “Ring the Bell for Financial Literacy”, (…)
CAF Trophy Hunt
9 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le second semestre 2025 promet d’être intense pour tous les passionnés de football africain. Plusieurs tournois majeurs seront organisés sous l’égide de la CAF, partenaire (…)
Cinéma
9 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le film documentaire « Motherland » de Sally sera projeté, ce vendredi 10 octobre 2025, à Canal Olympia Marina de Cotonou.
L’avant-première exclusive du film « (…)
9 octobre 2025 par Ignace B. Fanou,
Marina Houénou
Décédé le vendredi 3 octobre 2025, Zacharie Assogba Gbodjeydo, le (…)
9 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou,
Ignace B. Fanou
Le conseiller communal Raymond Dagbégnon Koumagnon est désormais le 2e (…)
9 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou,
Ignace B. Fanou
Le président de la Fédération béninoise de Volley-ball, El Hadj Ali (…)
9 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou,
Ignace B. Fanou
Trois prisonniers en attente de jugement se sont évadés dans la journée (…)
9 octobre 2025 par Ignace B. Fanou
L’Ambassadeur des Émirats arabes unis au Bénin s’est entretenu, à (…)
8 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou,
Ignace B. Fanou
Le chef de l’Etat a effectué une visite sur plusieurs chantiers sur la (…)
8 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou,
Ignace B. Fanou
Des représentants du secteur privé africain ont rencontré le 30 (…)
8 octobre 2025 par La Rédaction
Un événement exclusif, organisé par ISOCEL SA et TNP Consultants a (…)
8 octobre 2025 par Ignace B. Fanou,
Marina Houénou
« OUIDAH CITÉ MUSÉE » pour remplacer « Cité historique de Ouidah ». (…)
8 octobre 2025 par Ignace B. Fanou,
Marina Houénou
Initialement annoncée pour le 11 octobre 2025, le candidat des Forces (…)
