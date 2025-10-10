vendredi, 10 octobre 2025 -

Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Le MicroCrédit Alafia III démarre avec des virements allant à 200.000f / Call Center 7320

Fonds de développement des arts et de la culture

42 lauréats reçoivent leurs chèques du FDAC


10 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marina Houénou
La cérémonie officielle de remise de chèques aux bénéficiaires du Fonds de développement des arts et de la culture (FDAC) a eu lieu ce jeudi 9 octobre 2025 au siège de (…)  
FDAC 2025

Le gouvernement appuie 42 projets culturels avec 823 millions FCFA


10 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le siège de l’Agence de Développement des Arts et de la Culture (ADAC) a servi de cadre, ce jeudi 09 octobre 2025, à la cérémonie officielle de remise de chèques aux (…)  
Moyen-Orient

Le Maroc soutient l’initiative américaine de cessez-le-feu à Gaza


10 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le Maroc a exprimé son soutien à l’annonce du président américain, Donald Trump, de la conclusion d’un accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza. C’est à travers son (…)  
Faits divers à Abomey

Un jeune homme retrouvé mort dans une citerne à Djimè


9 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marina Houénou
Découverte macabre dans la commune d’Abomey. Un jeune homme âgé de 25 ans environ, a été retrouvé mort dans une citerne dans la localité de Djimè, dans la nuit du mardi 7 (…)  
Edition 2025 de World Investor Week (WIW 2025)

BRVM réaffirme son engagement pour une éducation financière inclusive (…)


9 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a célébré, ce jeudi 9 octobre 2025, l’édition 2025 de l’initiative mondiale “Ring the Bell for Financial Literacy”, (…)  
CAF Trophy Hunt

Gagne un iPhone 17 Pro Max, un iPad Air 11, un Valve Steam Deck et (…)


9 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le second semestre 2025 promet d’être intense pour tous les passionnés de football africain. Plusieurs tournois majeurs seront organisés sous l’égide de la CAF, partenaire (…)  
Cinéma

Le film documentaire « Motherland » en projection à Canal Olympia Marina


9 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le film documentaire « Motherland » de Sally sera projeté, ce vendredi 10 octobre 2025, à Canal Olympia Marina de Cotonou. L’avant-première exclusive du film « (…)  
Le Secrétaire Permanent de CONAFIL inhumé le 18 octobre prochain


9 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marina Houénou
Décédé le vendredi 3 octobre 2025, Zacharie Assogba Gbodjeydo, le (…)
Un 2e adjoint au maire installé à Porto-Novo


9 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le conseiller communal Raymond Dagbégnon Koumagnon est désormais le 2e (…)
Bénin et Qatar échangent sur l’avenir du Volley-ball


9 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le président de la Fédération béninoise de Volley-ball, El Hadj Ali (…)
Trois prisonniers s’évadent au tribunal


9 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Trois prisonniers en attente de jugement se sont évadés dans la journée (…)
L’Ambassadeur des Émirats arabes unis ouvre des perspectives au CDC Bénin


9 octobre 2025 par Ignace B. Fanou
L’Ambassadeur des Émirats arabes unis au Bénin s’est entretenu, à (…)
Patrice Talon sur les chantiers de la Route des pêches


8 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le chef de l’Etat a effectué une visite sur plusieurs chantiers sur la (…)
La BAD et le secteur privé africain posent les bases d’un partenariat (…)


8 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Des représentants du secteur privé africain ont rencontré le 30 (…)
Le Bénin accélère sa transformation numérique


8 octobre 2025 par La Rédaction
Un événement exclusif, organisé par ISOCEL SA et TNP Consultants a (…)
L’entrée de Ouidah change de visage


8 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marina Houénou
« OUIDAH CITÉ MUSÉE » pour remplacer « Cité historique de Ouidah ». (…)
L’investiture du candidat FCBE reporté au 19 octobre


8 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marina Houénou
Initialement annoncée pour le 11 octobre 2025, le candidat des Forces (…)
19 créateurs béninois au Forum Création Africa le 16 octobre


8 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Du 16 au 18 octobre 2025, Lagos (Nigéria) accueillera la seconde (…)
La CENA publie le calendrier des élections Communales/législatives


8 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La Commission électorale nationale autonome (CENA) a publié, à travers (…)
LD empoche 210 millions FCFA après le tri des candidatures


8 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le processus de sélection du duo de candidat du parti Les Démocrates (…)
Le Bénin crée un pôle de formation aux métiers du funéraire


8 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
En conseil des ministres, mercredi 08 octobre 2025, le gouvernement a (…)
12 508 quitus fiscaux déjà délivrés


8 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le service des impôts s’active pour la délivrance de quitus fiscaux aux (…)
Le gouvernement enclenche le lancement de ‘’Bénin TV Alafia’’


8 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
En Conseil des ministres ce mercredi 8 octobre 2025, le gouvernement (…)
VIDÉOS

Le MicroCrédit Alafia III démarre avec des virements allant à 200.000f (…)


3 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Un monument sous-marin à Ouidah en mémoire des esclaves


2 octobre 2025 par Marc Mensah
Un monument commémoratif sous-marin sera bientôt érigé au large de (…)
Le PAPC met la ville de Cotonou à l’abri des inondations


17 septembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
t. 2025 La gestion durable des eaux pluviales est l’un des défis (…)
132 parcelles pour la réinstallation des maraîchers recensés


8 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Réuni en Conseil des ministres ce mercredi 8 octobre 2025, le Conseil (…)
Un cadre moderne prévu aux artisans à l’embarcadère d’Abomey-Calavi


8 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le projet de rénovation de l’embarcadère d’Abomey-Calavi prend un (…)
Galiou Soglo n’est pas à jours vis-à-vis des impôts


8 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le fils de l’ancien président de la République n’est pas en règle (…)
L’ANCB scelle un partenariat avec l’AMPCC du Maroc


8 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le Président de l’Association nationale des communes du Bénin (ANCB), (…)
Un homme condamné à 5 ans de prison pour falsification de la signature (…)


8 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
La CRIET a rendu son verdict le mardi 07 octobre 2025 dans le dossier (…)
BR donne un ultimatum pour le dépôt des dossiers de candidature


8 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Bloc Républicain (BR) accélère les préparatifs en vue des élections (…)
Sylvain Bossouvi marche vers Rabat pour les Guépards


8 octobre 2025 par La Rédaction
Le marcheur béninois Sylvain Bossouvi s’est engagé dans un défi (…)
Deux nominations dans deux ministères


8 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
En Conseil des ministres ce mercredi 8 octobre 2025, deux nominations (…)
Un incendie ravageur s’est déclenché à casse-auto


8 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Un incendie ravageur s’est déclaré ce mercredi 8 octobre 2025 à (…)
Les Grandes décisions du Conseil des ministres


8 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Les membres du gouvernement ont tenu ce mercredi 8 octobre 2025, la (…)
Deux terroristes neutralisés, armes de guerre et munitions saisies


8 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Ce mardi 7 octobre 2025 à Dangazi, une localité de la commune de (…)
Le Prosel, une initiative qui révolutionne la filière salicole au Bénin


8 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le Projet de promotion du sel local iodé (Prosel), mis en œuvre dans (…)
