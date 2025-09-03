Le gouvernement approuve le Plan stratégique 2026-2030

Le gouvernement béninois a approuvé, mercredi 03 septembre 2025, en Conseil des ministres, le Plan stratégique 2026-2030 du Centre universitaire d’Enseignement professionnel.

Une phase pilote a permis d’opérationnaliser une première formation au métier d’entrepreneur agricole en octobre 2022 à l’Institut universitaire d’Enseignement professionnel des métiers de l’agriculture de Djougou. Cela a abouti à la conception d’un modèle pédagogique professionnel innovant testé avec satisfaction.

Selon le gouvernement béninois, sur la base d’un diagnostic de la demande du marché de l’emploi et des offres de formation actuelles et à venir, le Plan stratégique 2026-2030 du Centre universitaire d’Enseignement professionnel a été élaboré.

Il prévoit plusieurs filières au sein dudit institut en arrimage avec la stratégie nationale de l’Enseignement et de la Formation techniques et professionnels. La même source annonce l’ouverture de sept (7) nouveaux instituts dans au moins huit (8) secteurs économiques au profit de trois mille (3.000) apprenants en formation diplômante d’ici 2030. A ceux-ci s’ajouteront des apprenants en formation qualifiante courte de spécialisation et en formation continue.

Le Conseil a donc approuvé le plan stratégique assorti de son cadre programmatique comprenant trois (3) orientations stratégiques, trois (3) objectifs stratégiques et sept (7) axes stratégiques débouchant sur trois (3) programmes.

A.A.A

