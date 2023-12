Le gouvernement annonce la réhabilitation de bâtiments du CNHU

En Conseil des ministres, ce mercredi 20 décembre 2023, le gouvernement béninois a annoncé la réhabilitation de bâtiments et acquisition d’équipements au profit des unités de cardiologie interventionnelle et de réadaptation cardiovasculaire du Centre national hospitalier et universitaire Hubert Koutoukou MAGA de Cotonou.

Le gouvernement béninois a décidé de la réhabilitation de bâtiments du Centre national hospitalier et universitaire Hubert Koutoukou MAGA de Cotonou. Selon le Conseil des ministres, les travaux de réhabilitation portent sur des locaux où seront installés les équipements modernes à acquérir dans le cadre de la mise en place du pôle d’excellence de cardiologie interventionnelle et de réadaptation cardiovasculaire dans cet hôpital.

Il s’agit notamment d’équipements de cardiologie interventionnelle, de réadaptation cardiovasculaire, de mobiliers pour les unités qui accueillent ces spécialités, de matériels informatiques et l’installation du réseau informatique dans lesdites unités. L’acquisition des équipements va contribuer à une meilleure prise en charge des patients.

