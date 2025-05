Le gouvernement actualise les modalités de commercialisation des logements

En Conseil des ministres, mercredi 28 mai 2025, le gouvernement béninois a actualisé les modalités de commercialisation des logements économiques en location-achat.

Dans le but de faciliter l’accès du plus grand nombre des concitoyens aux logements économiques, le Conseil des ministres a procédé à une actualisation des modalités. Les ajustements effectués portent sur l’extension de la location-achat des logements économiques à la diaspora béninoise (tous les Béninois résidant à l’extérieur) et aux personnes admises à la retraite ; la durée de remboursement des logements économiques qui est portée à vingt (20) ans, au lieu d’une durée précédemment fixée à dix-sept (17) ans ; le taux d’actualisation appliqué pour le calcul des mensualités qui est abaissé à 4,5% au lieu de 6,5%.

« Ces nouvelles modalités s’appliqueront à l’ensemble du programme, y compris à l’offre de logements de la Caisse nationale de Sécurité sociale, dans un souci d’harmonisation et de cohérence, au service de l’intérêt général », informe le Conseil des ministres.

Quant aux prix de cession des logements économiques en achat au comptant, ils restent inchangés et conformes à la décision du Conseil des Ministres du 25 septembre 2024. « De même, restent inchangées, les modalités d’acquisition des logements sociaux (de type D) dédiés uniquement aux agents de l’Etat éligibles, et cédés par voie de location-achat pour des mensualités de 97.000 FCFA sur une durée de 25 ans », ajoute le Conseil des ministres.

