Drame à Abomey-Calavi

Le gardien d’un magasin tué par des cambrioleurs


20 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le magasin MAD SARL à Adjagbo dans la commune d’Abomey-Calavi a été cambriolé dans la nuit du dimanche 19 au lundi 20 octobre 2025. Le gardien a été retrouvé mort. (…)  
Mondial U-20

SM. Le Roi adresse ses félicitations à la sélection marocaine


20 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
À l’issue de la Coupe du Monde U-20 de football organisée au Chili, la sélection marocaine a remporté le premier titre mondial de son histoire dans cette catégorie. SM Le (…)  
Droit des affaires en Afrique de l’Ouest

ERSUMA célèbre 32 ans de l’OHADA


20 octobre 2025 par Marc Mensah
L’Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA), basée à Porto-Novo, a organisé vendredi 17 octobre 2025, trois événements majeurs : la célébration du 32e (…)  
Les saveurs du Bénin à l’honneur

La CCI Bénin célèbre le “100% local” ‎


20 octobre 2025 par Marc Mensah
Les arômes du terroir béninois ont envahi le Centre EYA dans la soirée du vendredi 17 octobre 2025. C’est dans le cadre du Mois du Consommons Local et à l’initiative de la (…)  
Affaire parrainage pour la présidentielle 2026

La CENA condamne les manœuvres au sein du parti Les Démocrates


20 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La Commission électorale nationale autonome (CENA), a réagi à la vague de réactions que suscite le dossier du député Michel SODJINOU chez Les Démocrates. A travers un (…)  
Carnet noir

L’ancien ministre Sabaï Katé s’en est allé


20 octobre 2025 par Marina Houénou
L’ancien ministre de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche, ex-député de la 7ᵉ législature, ancien maire de Banikoara et membre du parti Bloc Républicain (BR), Sabaï (…)  
Projet D-CLIC

280 bourses offertes pour former au métier du numérique


20 octobre 2025 par Marc Mensah
L’Ecole des Métiers du Numérique (EMN), en collaboration avec l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), lance un appel à candidatures dans le cadre du (…)  
L’examen du recours des Démocrates repoussé au jeudi


20 octobre 2025 par Marc Mensah
Saisi d’un recours en contestation de la décision du Tribunal portant (…)
AREA-ALAFIA créée pour une retraite active et épanouie au Bénin


20 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Deux ans après le premier Salon des séniors, creuset d’échanges destiné (…)
Le président Talon entame des concertations avec l’UP-R


20 octobre 2025 par Marc Mensah
Le président Patrice Talon a engagé une série de concertations (…)
4 milliards FCFA pour 150.000 ménages vulnérables via GBESSOKÊ


20 octobre 2025 par Marc Mensah
Le Programme de Filets de Protection Sociale Productifs “GBESSOKÊ”, une (…)
"Gari Sohoui" de Savalou et l’huile "Azimi d’Agonlin" désormais protégés


20 octobre 2025 par Marc Mensah
Le Bénin enregistre deux nouvelles Indications Géographiques Protégées (…)
Le Maroc sacré champion du monde U20


20 octobre 2025 par Marc Mensah
Le Maroc a écrit une nouvelle page de son histoire sportive. Les jeunes (…)
Décès d’une ancienne députée et ex ministre


19 octobre 2025 par Marc Mensah
L’ancienne députée et ministre Ramatou Baba Moussa est décédée à (…)
Le duo Hounkpè-Hounwanou investi pour la présidentielle 2026


19 octobre 2025 par Marc Mensah
La Force Cauris pour un Bénin Emergent (FCBE) a présenté aux militants (…)
Michel Sodjinou charge Boni Yayi et dénonce "le mensonge organisé"


19 octobre 2025 par Marc Mensah
Dans une déclaration rendue publique ce dimanche 19 octobre 2025, le (…)
Affaire Sodjinou : Les Démocrates se trompent de " contentieux " (Juriste)


19 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le différend entre le député François Sodjinou et sa formation (…)
Loto Popo dédie une victoire émouvante à Sidy Diakhaté


19 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Malgré le choc émotionnel provoqué par la disparition de Sidy Diakhaté, (…)
Un incendie déclaré après une altercation à Sèmè-Podji


19 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
D’importants dégâts matériels ont été enregistrés au terme d’une course (…)
l’Alliance pour la Renaissance et le Progrès valide son plan d’action


19 octobre 2025 par La Rédaction
L’Alliance pour la Renaissance et le Progrès a effectué sa première (…)
SIMA, un rendez-vous de rayonnement des musiques d’Afrique francophone


18 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
En prélude à la 2e édition du Salon des industries musicales d’Afrique (…)
Coton FC arrache un nul précieux à San Pedro


18 octobre 2025 par Marc Mensah
Les Béninois de Coton FC et les Ivoiriens du FC San Pedro se sont (…)
La construction de ligne Cotonou-P/Novo - Ketou -Parakou s’impose


18 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le Bénin est en pleine croissance économique avec des grands travaux (…)
Le MicroCrédit Alafia III démarre avec des virements allant à 200.000f (…)


3 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Un monument sous-marin à Ouidah en mémoire des esclaves


2 octobre 2025 par Marc Mensah
Un monument commémoratif sous-marin sera bientôt érigé au large de (…)
Le PAPC met la ville de Cotonou à l’abri des inondations


17 septembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
t. 2025 La gestion durable des eaux pluviales est l’un des défis (…)
Nouvelle voix dissidente au sein du parti Les Démocrates


18 octobre 2025 par Marc Mensah
La responsable aux affaires féminines de la 19ᵉ circonscription (…)
Un kényan remporte le Prix Afrique 2025 de l’innovation en ingénierie


18 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
L’innovateur kenyan, Elly Savatia a remporté ce jeudi 16 octobre 2025, (…)
La Cour d’Appel somme Boni Yayi de restituer la fiche de parrainage de (…)


18 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La crise politique qui oppose le parti Les Démocrates et le député (…)
19 402 quitus fiscaux déjà délivrés par la DGI


18 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
Dix-neuf mille quatre cent deux (19 402) quitus fiscaux ont déjà (…)
Le Salon de l’automobile ouverte à Cotonou


17 octobre 2025 par Marina Houénou
Ouverture de la 1ère édition du Salon de l’automobile, jeudi16 octobre (…)
Faites le plein d’adrénaline avec les plus belles affiches de la semaine !


17 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Ne manquez pas le retour des plus grands championnats européens et (…)
Les Démocrates assignent à leur tour Francois Sodjinou en appel


17 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le feuilleton autour des parrainages du parti ‘’Les Démocrates’’ (…)
Le procès de JULIEN KANDE KANSOU renvoyé au 27 Janvier 2026


17 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
L’opposant poursuivi pour harcèlement par le biais d’un système (…)
9.000 salles de classes au primaire, 400 milliards F pour lycées et (…)


17 octobre 2025 par Marc Mensah
Face aux critiques selon lesquelles l’éducation serait le « parent (…)
Les médecins chargés d’examiner les candidats prêtent serment


17 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
Les Trois (03) médecins assermentés pour évaluer l’état de bien-être (…)
Le parti ‘’Les Démocrates’’ en flagrant délit de faux


17 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
En manque de parrainages requis pour valider sa candidature, le duo (…)
Près de 650 000 tonnes de coton-graine attendues pour 2025-2026


17 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
La campagne de commercialisation du coton graine pour la saison (…)
