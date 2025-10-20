Le gardien d’un magasin tué par des cambrioleurs

Le MicroCrédit Alafia III démarre avec des virements allant à 200.000f / Call Center 7320
Drame à Abomey-Calavi
20 octobre 2025 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
Le magasin MAD SARL à Adjagbo dans la commune d’Abomey-Calavi a été cambriolé dans la nuit du dimanche 19 au lundi 20 octobre 2025. Le gardien a été retrouvé mort. (…)
Mondial U-20
20 octobre 2025 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
À l’issue de la Coupe du Monde U-20 de football organisée au Chili, la sélection marocaine a remporté le premier titre mondial de son histoire dans cette catégorie. SM Le (…)
Droit des affaires en Afrique de l’Ouest
20 octobre 2025 par Marc Mensah
L’Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA), basée à Porto-Novo, a organisé vendredi 17 octobre 2025, trois événements majeurs : la célébration du 32e (…)
Les saveurs du Bénin à l’honneur
20 octobre 2025 par Marc Mensah
Les arômes du terroir béninois ont envahi le Centre EYA dans la soirée du vendredi 17 octobre 2025. C’est dans le cadre du Mois du Consommons Local et à l’initiative de la (…)
Affaire parrainage pour la présidentielle 2026
20 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La Commission électorale nationale autonome (CENA), a réagi à la vague de réactions que suscite le dossier du député Michel SODJINOU chez Les Démocrates. A travers un (…)
Carnet noir
20 octobre 2025 par Marina Houénou
L’ancien ministre de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche, ex-député de la 7ᵉ législature, ancien maire de Banikoara et membre du parti Bloc Républicain (BR), Sabaï (…)
Projet D-CLIC
20 octobre 2025 par Marc Mensah
L’Ecole des Métiers du Numérique (EMN), en collaboration avec l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), lance un appel à candidatures dans le cadre du (…)
